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Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Salon: TVF BaşkentHakemler: Zeki Bocutçu, Bilal ÇağlarSpor Toto: Williams, Bruno, Kemal Kayhan, Arslan Ekşi, Ferreira, Sercan Yüksel Bıdak (Deniz İvgen, Murat Tokgöz, Kadir Cin)Ziraat Bankası: Muhammed Ertuğrul, Hierrezuelo, Poglajen, Emin Gök, Escobar, Halil İbrahim Yücel (Berkay Bayraktar,...

09.03.2020 22:14 | Son Güncelleme: 09.03.2020 22:14
Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
Salon: TVF Başkent
Hakemler: Zeki Bocutçu, Bilal Çağlar
Spor Toto: Williams, Bruno, Kemal Kayhan, Arslan Ekşi, Ferreira, Sercan Yüksel Bıdak (Deniz İvgen, Murat Tokgöz, Kadir Cin)
Ziraat Bankası: Muhammed Ertuğrul, Hierrezuelo, Poglajen, Emin Gök, Escobar, Halil İbrahim Yücel (Berkay Bayraktar, Cafer Kirkit, Enes Atlı Selim Demir, Koray Şahin)
Setler: 25-16, 23-25, 19-25, 25-23, 13-15
Süre: 138 dakika (24, 34, 26, 34, 20)
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde Ziraat Bankası, 21. haftanın kapanış maçında Spor Toto'yu 3-2 yendi.

Kaynak: AA

Etiketler : Türkiye Voleybol Federasyonu, voleybol, Sigorta, Spor
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