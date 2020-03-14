Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
Salon: Burhan FelekHakemler: Tuncay Sevim, Akif AltınGalatasaray HDI Sigorta: Van Berkel, Selçuk Keskin, Antonov, Doğukan Ulu, Venno, Yasin Aydın (Burak Mert, Muzaffer Yönet, Emre Savaş, Selim Kalaycı, Melih Sıratca, Ertuğrul Gazi Metin)Arhavi Voleybol: Umut Şahin, Berk Özbek, Anıl Tatar,...
14.03.2020 14:30 | Son Güncelleme: 14.03.2020 14:30
Salon: Burhan Felek
Hakemler: Tuncay Sevim, Akif Altın
Galatasaray HDI Sigorta : Van Berkel, Selçuk Keskin, Antonov, Doğukan Ulu, Venno, Yasin Aydın (Burak Mert, Muzaffer Yönet, Emre Savaş, Selim Kalaycı, Melih Sıratca, Ertuğrul Gazi Metin)
Arhavi Voleybol : Umut Şahin, Berk Özbek, Anıl Tatar, Bilal Tatar, Hamdi Erkan, Alper Özdemir (Salih Özdemir, Tolga Gündoğan)
Setler: 25-10, 25-21, 25-20
Süre: 61 dakika (16, 23, 22)
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 22. ve normal sezonun son haftasında Galatasaray HDI Sigorta, konuk ettiği Arhavi Voleybol'u 3-0 yendi.
Hakemler: Tuncay Sevim, Akif Altın
Galatasaray HDI Sigorta : Van Berkel, Selçuk Keskin, Antonov, Doğukan Ulu, Venno, Yasin Aydın (Burak Mert, Muzaffer Yönet, Emre Savaş, Selim Kalaycı, Melih Sıratca, Ertuğrul Gazi Metin)
Arhavi Voleybol : Umut Şahin, Berk Özbek, Anıl Tatar, Bilal Tatar, Hamdi Erkan, Alper Özdemir (Salih Özdemir, Tolga Gündoğan)
Setler: 25-10, 25-21, 25-20
Süre: 61 dakika (16, 23, 22)
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 22. ve normal sezonun son haftasında Galatasaray HDI Sigorta, konuk ettiği Arhavi Voleybol'u 3-0 yendi.
Kaynak: AA
Etiketler : Aydın Burak, voleybol, Sigorta, Arhavi, Spor
Yorumlar
Manşet
Haberler
Spor
İran Sağlık Bakanlığı, koronavirüs nedeniyle ölen kişilerin yaş ortalamasını paylaştı
Spor
Almanya'da koronavirüs hastalarına bakan Türk hemşire, 60 yaş üstü kişileri uyardı
Spor
Koronavirüsü bulaştırmak için market raflarındaki ürünleri tek tek yaladı
Spor
İmamoğlu'nun Gezegen Mehmet'in "Demirtaş" sorusuna verdiği yanıt sosyal medyada gündem oldu
Spor
Son dakika: Son bir hafta içerisinde, koronavirüs sebebiyle CİMER'e 4 bin 415 başvuru yapıldı
Spor
Öldüren yumruk kamerada! Mahkeme, 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırdı
Spor
Londra'da yeni doğan bir bebekte koronavirüs vakası görüldü