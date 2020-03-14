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Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Salon: Burhan FelekHakemler: Tuncay Sevim, Akif AltınGalatasaray HDI Sigorta: Van Berkel, Selçuk Keskin, Antonov, Doğukan Ulu, Venno, Yasin Aydın (Burak Mert, Muzaffer Yönet, Emre Savaş, Selim Kalaycı, Melih Sıratca, Ertuğrul Gazi Metin)Arhavi Voleybol: Umut Şahin, Berk Özbek, Anıl Tatar,...

14.03.2020 14:30 | Son Güncelleme: 14.03.2020 14:30
Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
Salon: Burhan Felek
Hakemler: Tuncay Sevim, Akif Altın
Galatasaray HDI Sigorta : Van Berkel, Selçuk Keskin, Antonov, Doğukan Ulu, Venno, Yasin Aydın (Burak Mert, Muzaffer Yönet, Emre Savaş, Selim Kalaycı, Melih Sıratca, Ertuğrul Gazi Metin)
Arhavi Voleybol : Umut Şahin, Berk Özbek, Anıl Tatar, Bilal Tatar, Hamdi Erkan, Alper Özdemir (Salih Özdemir, Tolga Gündoğan)
Setler: 25-10, 25-21, 25-20
Süre: 61 dakika (16, 23, 22)
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 22. ve normal sezonun son haftasında Galatasaray HDI Sigorta, konuk ettiği Arhavi Voleybol'u 3-0 yendi.

Kaynak: AA

Etiketler : Aydın Burak, voleybol, Sigorta, Arhavi, Spor

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