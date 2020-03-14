Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
Salon: Ali Yücel Hakemler: Ozan Çağı Sarıkaya, Gürhan GülTokat Belediye Plevne: Gökhan Çatal, Mert Tetik, Cansın Hacıbekiroğlu, Bedirhan Bülbül, Mehmet Hacıoğlu, Julius (Semih Çelik, Halil Dolaşık, Berkant Hızarcı, Atakan Topal )Halkbank: Stern, Hakkı Çapkınoğlu, İbrahim Emet, Seganov, Efe...
14.03.2020 16:32 | Son Güncelleme: 14.03.2020 16:32
Salon: Ali Yücel
Hakemler: Ozan Çağı Sarıkaya, Gürhan Gül
Tokat Belediye Plevne: Gökhan Çatal, Mert Tetik, Cansın Hacıbekiroğlu, Bedirhan Bülbül, Mehmet Hacıoğlu, Julius (Semih Çelik, Halil Dolaşık, Berkant Hızarcı, Atakan Topal )
Halkbank: Stern, Hakkı Çapkınoğlu, İbrahim Emet, Seganov, Efe Bayram, Bahov, (Volkan Döne, Hasan Yeşilbudak)
Setler: 18-25, 17-25, 18-25
Süre: 70 dakika (24, 24, 22)
Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi 22. hafta karşılaşmasında Halkbank, deplasmanda Tokat Belediye Plevne'yi 3-0 yendi.
Hakemler: Ozan Çağı Sarıkaya, Gürhan Gül
Tokat Belediye Plevne: Gökhan Çatal, Mert Tetik, Cansın Hacıbekiroğlu, Bedirhan Bülbül, Mehmet Hacıoğlu, Julius (Semih Çelik, Halil Dolaşık, Berkant Hızarcı, Atakan Topal )
Halkbank: Stern, Hakkı Çapkınoğlu, İbrahim Emet, Seganov, Efe Bayram, Bahov, (Volkan Döne, Hasan Yeşilbudak)
Setler: 18-25, 17-25, 18-25
Süre: 70 dakika (24, 24, 22)
Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi 22. hafta karşılaşmasında Halkbank, deplasmanda Tokat Belediye Plevne'yi 3-0 yendi.
Kaynak: AA
Etiketler : Semih Çelik, Ali Yücel, Sigorta, Spor
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