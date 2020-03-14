Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
Salon: Burhan FelekHakemler: İlhami Şenyurt, Seçkin YenerFenerbahçe HDI Sigorta: Oğuzhan Karasu, Ulaş Kıyak, Rossard, Emre Batur, Ter Maat, Hidalgo (Caner Dengin, Oğulcan Yetgin)İnegöl Belediyespor: Vefa Yılmaz, Uriarte, Burakhan Tosun, Gustavsson, Oğuzhan Doğruluk, Cüneyt Dağcı (Can...
14.03.2020 16:58 | Son Güncelleme: 14.03.2020 16:58
Salon: Burhan Felek
Hakemler: İlhami Şenyurt , Seçkin Yener
Fenerbahçe HDI Sigorta : Oğuzhan Karasu, Ulaş Kıyak, Rossard, Emre Batur, Ter Maat, Hidalgo (Caner Dengin, Oğulcan Yetgin)
İnegöl Belediyespor: Vefa Yılmaz, Uriarte, Burakhan Tosun, Gustavsson, Oğuzhan Doğruluk, Cüneyt Dağcı (Can Ayvazoğlu, Berkan Bozan, Emre Tayaz, Efe Er, Bertuğ Öndeş)
Setler: 25-21, 25-17, 25-18
Süre: 78 dakika (28, 24, 26)
AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 22. haftasında Fenerbahçe HDI Sigorta, İnegöl Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.
Hakemler: İlhami Şenyurt , Seçkin Yener
Fenerbahçe HDI Sigorta : Oğuzhan Karasu, Ulaş Kıyak, Rossard, Emre Batur, Ter Maat, Hidalgo (Caner Dengin, Oğulcan Yetgin)
İnegöl Belediyespor: Vefa Yılmaz, Uriarte, Burakhan Tosun, Gustavsson, Oğuzhan Doğruluk, Cüneyt Dağcı (Can Ayvazoğlu, Berkan Bozan, Emre Tayaz, Efe Er, Bertuğ Öndeş)
Setler: 25-21, 25-17, 25-18
Süre: 78 dakika (28, 24, 26)
AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 22. haftasında Fenerbahçe HDI Sigorta, İnegöl Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.
Kaynak: AA
Etiketler : İnegöl Belediyespor, Şenyurt, Sigorta, Spor
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