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Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Salon: TVF Başkent Hakemler: Koray Yılmazgil, Erhan AlparslanZiraat Bankası: Emin Gök, Hierrezuelo, Poglajen, Muhammed Ertuğrul, Escobar, Halil İbrahim Yücel (Berkay Bayraktar, Koray Şahin, Selim Demir, Hacı Şahin)Sorgun Belediyespor: Ali Alp Çayır, Görkem Sertel, Aslan Ekşi, Gavilan, Mehmet...

14.03.2020 17:46 | Son Güncelleme: 14.03.2020 17:46
Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
Salon: TVF Başkent

Hakemler: Koray Yılmazgil, Erhan Alparslan
Ziraat Bankası: Emin Gök, Hierrezuelo, Poglajen, Muhammed Ertuğrul, Escobar, Halil İbrahim Yücel (Berkay Bayraktar, Koray Şahin, Selim Demir, Hacı Şahin)
Sorgun Belediyespor: Ali Alp Çayır, Görkem Sertel, Aslan Ekşi, Gavilan, Mehmet Almaz, Centelles (Onur Altınkaya, Serkan Kılıç, Rıfat Kantarcıoğlu, Halil İbrahim Kurt, Rahmi Çağlar Aksoy, Yusuf Erdem, Demirhan Durul)
Setler: 20-25, 25-15, 25-22, 25-15
Süre: 113 dakika (27, 27, 34, 25)
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 22. haftasında Ziraat Bankası, sahasında Sorgun Belediyespor'u 3-1 yendi.

Kaynak: AA

Etiketler : Türkiye Voleybol Federasyonu, Sorgun Belediyespor, Sigorta, Spor

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