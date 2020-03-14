Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
Salon: Cengiz Göllü Hakemler: Yavuz Akdemir, Sadettin DeneriBursa Büyükşehir Belediyespor: Mehmet Zambak, İbrahim Başaran, Sharifi, Ediz Kaan Fırıncıoğlu, Alisson, Uğur Kılınç (Metin Durmuş, Hüseyin Şahin, Marshall)İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Abdulsamet Yalçın, Berkan Eryüz, Batuhan...
14.03.2020 18:16 | Son Güncelleme: 14.03.2020 18:16
Salon: Cengiz Göllü
Hakemler: Yavuz Akdemir, Sadettin Deneri
Bursa Büyükşehir Belediyespor: Mehmet Zambak, İbrahim Başaran, Sharifi, Ediz Kaan Fırıncıoğlu, Alisson, Uğur Kılınç (Metin Durmuş, Hüseyin Şahin, Marshall )
İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Abdulsamet Yalçın, Berkan Eryüz, Batuhan Avcı, Ekrem Caner Çiçekoğlu, Enaboifo, Uğur Güneş (Beytullah Hatipoğlu, Hakan Destanoğlu, Özkan Hayırlı, Serhat Coşkun)
Setler: 25-27, 28-26, 25-27, 26-28
Süre: 136 dakika (32, 36, 34, 34)
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 22. haftasında İstanbul Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda Bursa Büyükşehir Belediyespor'u 3-1 yendi.
Hakemler: Yavuz Akdemir, Sadettin Deneri
Bursa Büyükşehir Belediyespor: Mehmet Zambak, İbrahim Başaran, Sharifi, Ediz Kaan Fırıncıoğlu, Alisson, Uğur Kılınç (Metin Durmuş, Hüseyin Şahin, Marshall )
İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Abdulsamet Yalçın, Berkan Eryüz, Batuhan Avcı, Ekrem Caner Çiçekoğlu, Enaboifo, Uğur Güneş (Beytullah Hatipoğlu, Hakan Destanoğlu, Özkan Hayırlı, Serhat Coşkun)
Setler: 25-27, 28-26, 25-27, 26-28
Süre: 136 dakika (32, 36, 34, 34)
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 22. haftasında İstanbul Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda Bursa Büyükşehir Belediyespor'u 3-1 yendi.
Kaynak: AA
Etiketler : İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Marshall, Sigorta, Spor
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