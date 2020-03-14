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Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde normal sezon 22. hafta maçlarıyla tamamlandı.

14.03.2020 20:32 | Son Güncelleme: 14.03.2020 20:32
Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde normal sezon 22. hafta maçlarıyla tamamlandı.
Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe HDI Sigorta normal sezonu 20 galibiyet ve 2 mağlubiyetle lider bitirdi.
Ligde normal sezonu ilk 8 sırada tamamlayan Fenerbahçe HDI Sigorta, Arkas Spor , Galatasaray HDI Sigorta, Spor Toto, Ziraat Bankası, Halkbank, Bursa Büyükşehir Belediyespor ve İstanbul Büyükşehir Belediyespor play-off etabında mücadele edecek.
Ligde play-off çeyrek final etabı, 1-2 Nisan'da oynanacak ilk müsabakalarla başlayacak.
AXA Sigorta Efeler Ligi'nde normal sezonu son dört sırada bitiren İnegöl Belediyespor, Tokat Belediye Plevne, Sorgun Belediyespor ve Arhavi Voleybol ise baraj etabında mücadele verecek.
Baraj etabında müsabakalar 2 devreli turnuva şeklinde yapılacak. Normal sezondaki puanların taşınacağı baraj etabını son iki sırada bitirecek takımlar, bir alt lige düşecek. Etabın ilk devresi 21, 22, 23 Mart'ta, ikinci devresi ise 2, 3, 4 Nisan'da Ankara'daki Başkent Spor Salonu'nda oynanacak.
Puan durumu
AXA Sigorta Efeler Ligi'nde normal sezonunun ardından oluşan puan durumu şöyle:
TakımMaç Galibiyet MağlubiyetKazanılan SetKaybedilen Set
1. Fenerbahçe HDI Sigorta222026218
2. Arkas Spor221665628
3. Galatasaray HDI Sigorta221574926
4. Spor Toto221575333
5. Ziraat Bankası221485235
6. Halkbank2212104733
7. Bursa B. Belediyespor2212104339
8. İstanbul B. Belediyespor229133451
9. İnegöl Belediyespor2261627 54
10. Tokat Belediye Plevne 226162556
11. Sorgun Belediyespor225173053
12. Arhavi Voleybol222201163

Kaynak: AA

Etiketler : voleybol, Sigorta, Spor

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