Voleybol: Axa Sigorta Erkekler Kupa Voley

Voleybolda AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley'in Malatya'da düzenlenecek final etabındaki maç programı açıklandı.
Türkiye Voleybol Federasyonunun internet sitesinde yer alan bilgiye göre birinci etabı geçen 8 takımın katılacağı AXA Sigorta Kupa Voley finalleri, 15 Mart Cuma günü Malatya Merkez Spor Salonu'nda başlayacak.
Kupanın birinci günündeki çeyrek final maç programı şöyle:
15 Mart Cuma:
12.00 Maliye Piyango-İstanbul Büyükşehir Belediyespor
14.00 Galatasaray-Tokat Belediyesi Plevne
16.30 Halkbank-Ziraat Bankası
18.30 Arkas Spor-Fenerbahçe
16 Mart Cumartesi:
14.00 1. yarı final maçı (Maliye Piyango-İstanbul Büyükşehir Belediyespor maçı galibi/ Galatasaray-Tokat Belediyesi Plevne maçı galibi)
17.00 2. yarı final maçı (Halkbank-Ziraat Bankası maçı galibi/ Arkas Spor-Fenerbahçe maçı galibi)
Yarı finalde rakiplerini eleyecek takımlar, 17 Mart Pazar günü saat 17.00'de final mücadelesinde karşı karşıya gelecek.
Kupada şampiyon olacak ekip, gelecek sezon CEV Kupası'nda Türkiye'yi temsil edecek.
Malatya, Sigorta, Spor
Kaynak: AA