Salon: Malatya
Merkez
Hakemler: Burhan İlhan, Gürhan Gül Galatasaray
: Yasin Aydın
, Duff, Selçuk Keskin
, Antonov, Doğukan Ulu, Venno (Can Ayvazoğlu, Onurcan Çakır, Muzaffer Yönet, Gergye, Emin Gök
) Tokat
Belediye Plevne: İbrahim Akşeker, Okello, Bahov, Murathan Kısal, Vefa Yılmaz, Turgay Doğan ( Semih Çelik
, Fatih
Ürün, Mesut Akman, Bedirhan Bülbül, Yiğit Onaylı, Julius)
Setler: 25-21, 25-16, 22-25, 25-19
Süre: 108 dakika (26, 28, 30, 24)
Voleybol AXA Sigorta
Erkekler Kupa Voley çeyrek final maçında Galatasaray, Tokat Belediye Plevne'yi 3-1 yenerek yarı finale yükseldi.
Galatasaray yarı finalde yarın aynı salonda İstanbul Büyükşehir Belediyespor
'la karşı karşıya gelecek.
Yasin Aydın, Sigorta, Emin Gök, Spor
Kaynak: AA