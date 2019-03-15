15 Mart 2019, 21:16
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Voleybol: Axa Sigorta Erkekler Kupa Voley

Voleybol: Axa Sigorta Erkekler Kupa Voley

Salon: Malatya MerkezHakemler: İsmail Yıldırım, Yavuz KandemirHalkbank: Luburic, Burutay Subaşı, Hakkı Çapkınoğlu, Baranowicz, Sket, Kemal Kayhan (Alperay Demirciler, Hasan Yeşilbudak, Quesque, Rıfat Kantarcıoğlu, Arslan Ekşi)Ziraat Bankası: Ghaemi, Koray Şahin, Finger, Enes Atlı, Emre Savaş,...

Salon: Malatya Merkez

Hakemler: İsmail Yıldırım, Yavuz Kandemir

Halkbank: Luburic, Burutay Subaşı, Hakkı Çapkınoğlu, Baranowicz, Sket, Kemal Kayhan (Alperay Demirciler, Hasan Yeşilbudak, Quesque, Rıfat Kantarcıoğlu, Arslan Ekşi)

Ziraat Bankası: Ghaemi, Koray Şahin, Finger, Enes Atlı, Emre Savaş, Selim Demir (Volkan Döne, Kazemi, Ümit Demir, Oğuzhan Doğruluk, Jovovic, Umut Şahin, Fırat Filiz)

Setler: 20-25, 25-21, 25-22, 25-19)

Süre: 123 dakika (27, 37, 31, 28)

Voleybol AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley çeyrek final maçında Halkbank, Ziraat Bankası'nı 3-1 yenerek yarı finale yükseldi.

Halkbank'ın yarı finaldeki rakibi, Arkas Spor-Fenerbahçe maçının kazananı olacak. Spor
Kaynak: AA


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