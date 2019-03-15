15 Mart 2019, 23:53
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Voleybol: Axa Sigorta Erkekler Kupa Voley

Voleybol: Axa Sigorta Erkekler Kupa Voley

Salon: Malatya MerkezHakemler: Ozan Çağrı Sarıkaya, Hüseyin OkumuşArkas Spor: Taht, Mustafa Koç, Adis Lagumdzija, Yiğit Gülmezoğlu, Mert Matic, Radke (Burak Mert, Muhammet Kaya, Bravo)Fenerbahçe: Klinkenbeg, Emre Batur, Ter Maat, Oliva, Oğuzhan Karasu, Ulaş Kıyak (Ahmet Karataş, İzzet...

Salon: Malatya Merkez

Hakemler: Ozan Çağrı Sarıkaya, Hüseyin Okumuş

Arkas Spor: Taht, Mustafa Koç, Adis Lagumdzija, Yiğit Gülmezoğlu, Mert Matic, Radke ( Burak Mert, Muhammet Kaya, Bravo)

Fenerbahçe: Klinkenbeg, Emre Batur, Ter Maat, Oliva, Oğuzhan Karasu, Ulaş Kıyak ( Ahmet Karataş, İzzet Ünver, Oğulcan Yatgın, Caner Dengin, Cupkovic)

Setler: 21-25, 25-22, 23-25, 23-25

Süre: 125 dakika (28, 31, 35, 31)

Voleybol AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley çeyrek final maçında Fenerbahçe, Arkas Spor'u 3-1 yenerek yarı finale yükseldi.

Fenerbahçe, yarı finalde yarın aynı salonda Halkbank'la karşı karşıya gelecek. Sigorta, Burak Mert, Ahmet Karataş, Fenerbahçe, Spor
Kaynak: AA


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