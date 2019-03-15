Voleybol: Axa Sigorta Erkekler Kupa Voley

Salon: Malatya
Merkez
Hakemler: Ozan Çağrı Sarıkaya
, Hüseyin Okumuş Arkas Spor
: Taht, Mustafa Koç, Adis Lagumdzija, Yiğit Gülmezoğlu
, Mert Matic, Radke ( Burak Mert
, Muhammet Kaya
, Bravo) Fenerbahçe
: Klinkenbeg, Emre Batur
, Ter Maat, Oliva, Oğuzhan Karasu
, Ulaş Kıyak ( Ahmet Karataş
, İzzet Ünver, Oğulcan Yatgın, Caner Dengin, Cupkovic)
Setler: 21-25, 25-22, 23-25, 23-25
Süre: 125 dakika (28, 31, 35, 31)
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Erkekler Kupa Voley çeyrek final maçında Fenerbahçe, Arkas Spor'u 3-1 yenerek yarı finale yükseldi.
Fenerbahçe, yarı finalde yarın aynı salonda Halkbank'la karşı karşıya gelecek.
Sigorta, Burak Mert, Ahmet Karataş, Fenerbahçe, Spor
Kaynak: AA