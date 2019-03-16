16 Mart 2019, 16:27
»»

Voleybol: Axa Sigorta Erkekler Kupa Voley

Voleybol: Axa Sigorta Erkekler Kupa Voley

Salon: Malatya MerkezHakemler: Ozan Sarıkaya, Burhan İlhanİstanbul Büyükşehir Belediyespor: İbrahim Emet, Caner Pekşen, Burak Güngör, Özkan Hayırlı, Metin Toy, Gökhan Gökgöz (Nuri Şahin, Kadir Cin, Berkan Eryüz, Serhat Coşkun, Murat Yenipazar)Galatasaray: Yasin Aydın, Duff, Selçuk Keskin,...

Salon: Malatya Merkez

Hakemler: Ozan Sarıkaya, Burhan İlhan

İstanbul Büyükşehir Belediyespor: İbrahim Emet, Caner Pekşen, Burak Güngör, Özkan Hayırlı, Metin Toy, Gökhan Gökgöz ( Nuri Şahin, Kadir Cin, Berkan Eryüz, Serhat Coşkun, Murat Yenipazar)

Galatasaray: Yasin Aydın, Duff, Selçuk Keskin, Antonov, Doğukan Ulu, Venno (Can Ayvazoğlu, Onurcan Çakır, Emin Gök)

Setler: 19-25, 23-25, 20-25

Süre: 91 dakika (29, 33, 29)

Voleybolda AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley yarı final maçında Galatasaray, İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 yendi.

Galatasaray, kupada finale yükselen ilk takım oldu. Yenipazar, Nuri Şahin, Galatasaray, Spor
Kaynak: AA


YORUMLAR