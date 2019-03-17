Voleybol: Axa Sigorta Erkekler Kupa Voley - Fenerbahçe Kupasını Aldı (2)

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Erkekler Kupa Voley final maçında Galatasaray
'ı 3-2 yenerek şampiyon olan Fenerbahçe
, düzenlenen törenle kupasını aldı. Malatya Merkez
Salonu'nda maçın ardından düzenlenen kupa töreninde ilk olarak turnuvanın en değerli oyuncusu seçilen Fenerbahçeli Salva Higaldo Oliva'ya Voleybol Federasyonu
Mehmet Akif Üstündağ
tarafından plaket verildi.
Törende, ikinci olan Galatasaray'ın oyuncularına madalyaları Malatya Emniyet Müdürü Ömer Urhal
ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebubekir Kayhan
tarafından takdim edildi.
Platforma çağrılan Fenerbahçeli oyunculara ise ilk olarak Malatya Valisi Aydın
Baruş ve Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat
tarafından madalyaları verildi.
Daha sonra Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk
ile TVF
Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Fenerbahçeli futbolcuları tebrik ederek kupayı takım kaptanı Ulaş Kıyak'a verdi.
Kupa seremonisinin ardından Fenerbahçe yönetim kurulu üyeleri, teknik heyet ve sporcular fotoğraf çektirerek kupayı taraftarlarıyla birlikte kutladılar.
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Kaynak: AA