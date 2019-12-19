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Voleybol: AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley

Voleybolda AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley 1. etap mücadelesi, yarın başlayacak.

19.12.2019 10:34 | Son Güncelleme: 19.12.2019 10:34Voleybol: AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley
Voleybolda AXA Erkekler Kupa Voley 1. etap mücadelesi, yarın başlayacak.
Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 1. etap ilk maçların programı şöyle:
Yarın:
15.00 Sorgun Belediyespor- Toto (Sorgun)
21 Cumartesi:
15.00 Tokat Belediye Plevne-İstanbul Büyükşehir Belediyespor (Ali Yücel)
15.00 İnegöl Belediyespor-Bursa Büyükşehir Belediyespor (İnegöl)
22 Aralık Pazar:
13.30 Arhavi Voleybol-Halkbank (Arhavi)
Kupa Voley'de 1. etabın rövanş maçları ise 24, 25 ve 26 Aralık'ta oynanacak. İki maçın ardından tur atlayacak ekipler belli olacak.
AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 2019-2020 sezonun birinci devresini ilk dört sırada tamamlayan Galatasaray HDI Sigorta, Fenerbahçe HDI Sigorta, Arkas Spor ve Ziraat Bankası statü gereği direkt olarak final etabından kupaya katılacak.

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Kaynak: AA

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