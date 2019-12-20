Voleybol: AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley

Salon: Sorgun
Hakemler: Erol Akbulut, Gürhan Gül
Sorgun Belediyespor: Aslan Ekşi, Rosales, Batı Kayhan, Halil İbrahim Kurt, Gavilan, Mehmet Almaz (Ramazan Serkan Kılıç, Ali Samet İçmeğiz, Ali Alp Çayır, Demirhan Durul, Çağlar Aksoy, Onur Altınkaya
) Spor
Toto: Bruno, Kemal Kayhan, Arslan Ekşi, Ahmet Tümer, Nascimento, Kadir Cin (Deniz İvgen, Murat Tokgöz, Gelinski, Sercan Yüksel Bıdak)
Setler: 23-25, 25-20, 25-23, 16-25, 15-11
Süre: 135 dakika (28, 29, 30, 26, 22)
Voleybolda AXA Sigorta
Erkekler Kupa Voley 1. etap ilk maçında Sorgun Belediyespor, sahasında Spor Toto'yu 3-2 yendi.
Karşılaşmanın rövanşı, 24 Aralık Salı günü Ankara'da oynanacak.