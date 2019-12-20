Haberler » Spor » Voleybol: AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley - Spor

Voleybol: AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley

Salon: SorgunHakemler: Erol Akbulut, Gürhan GülSorgun Belediyespor: Aslan Ekşi, Rosales, Batı Kayhan, Halil İbrahim Kurt, Gavilan, Mehmet Almaz (Ramazan Serkan Kılıç, Ali Samet İçmeğiz, Ali Alp Çayır, Demirhan Durul, Çağlar Aksoy, Onur Altınkaya)Spor Toto: Bruno, Kemal Kayhan, Arslan Ekşi,...

20.12.2019 19:04 | Son Güncelleme: 20.12.2019 20:00 Voleybol: AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley
Salon: Sorgun
Hakemler: Erol Akbulut, Gürhan Gül
Sorgun Belediyespor: Aslan Ekşi, Rosales, Batı Kayhan, Halil İbrahim Kurt, Gavilan, Mehmet Almaz (Ramazan Serkan Kılıç, Ali Samet İçmeğiz, Ali Alp Çayır, Demirhan Durul, Çağlar Aksoy, Onur )
Toto: Bruno, Kemal Kayhan, Arslan Ekşi, Ahmet Tümer, Nascimento, Kadir Cin (Deniz İvgen, Murat Tokgöz, Gelinski, Sercan Yüksel Bıdak)
Setler: 23-25, 25-20, 25-23, 16-25, 15-11
Süre: 135 dakika (28, 29, 30, 26, 22)
Voleybolda AXA Erkekler Kupa Voley 1. etap ilk maçında Sorgun Belediyespor, sahasında Spor Toto'yu 3-2 yendi.
Karşılaşmanın rövanşı, 24 Aralık Salı günü Ankara'da oynanacak.

Altınkaya, Sigorta, Spor

Kaynak: AA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

20:25   Adana Demirspor-Ümraniyespor (FOTOĞRAFLAR) - Spor
20:13   Carlo Ancelotti, Everton için doğru isim mi? - Spor
20:13   Bir efsanenin çöküşü: Post up - Spor
20:13   2019 ITF şampiyonları Nadal ve Barty - Spor
20:08   Hentbol: Erkekler Türkiye Kupası - Spor
17:50   TFF geri adım attı! Harcama limitine dair çarpıcı karar - Spor
17:23   Son Dakika: UEFA'dan Başakşehir'e kınama cezası - Spor
16:57   PFDK, Galatasaray'a ceza yağdırdı! - Spor
15:31   Erzurumspor'dan esprili Beşiktaş paylaşımı! - Spor
14:34   Çocuklarına şiddet uygulayan Yağmur Sarnıç'tan alınan velayet baba Emre Aşık'a verildi - Spor
20.12.2019 20:27:42