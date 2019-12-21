Salon: Ali Yücel
İstanbul Büyükşehir Belediyespor
Hakemler: İsmail Yıldırım, Kaya Erdem
Tokat Belediye Plevne: Gökhan Çatal, Bedirhan Bülbül, Mehmet Hacıoğlu, Cansın Çınar, Julius, Berkant Hızarcı (Semih Çelik, Alperay Demirciler, Chernokozev, Halil Dolaşık, Mert Tetik, Ahmet Arslan)
İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Abdulsamet Yalçın, Batuhan Avcı, Özkan Hayırlı, Ekrem Caner Çiçekoğlu, Uğur Güneş, Serhat Coşkun (Beytullah Hatipoğlu, Enaboifo, Caner Pekşen)
Setler: 28-30, 20-25, 23-25
Süre: 93 dakika (35, 28, 30)
Voleybol AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley 1. etap ilk maçında, İstanbul Büyükşehir Belediyespor deplasmanda Tokat Belediye Plevne'yi 3-0 yendi.
, Ahmet Arslan
, Semih Çelik
, Spor
Kaynak: AA