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Voleybol: AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley

Salon: Ali YücelHakemler: İsmail Yıldırım, Kaya ErdemTokat Belediye Plevne: Gökhan Çatal, Bedirhan Bülbül, Mehmet Hacıoğlu, Cansın Çınar, Julius, Berkant Hızarcı (Semih Çelik, Alperay Demirciler, Chernokozev, Halil Dolaşık, Mert Tetik, Ahmet Arslan)İstanbul Büyükşehir Belediyespor:...

21.12.2019 17:26 | Son Güncelleme: 21.12.2019 18:00 Voleybol: AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley
Salon: Ali Yücel
Hakemler: İsmail Yıldırım, Kaya Erdem
Tokat Belediye Plevne: Gökhan Çatal, Bedirhan Bülbül, Mehmet Hacıoğlu, Cansın Çınar, Julius, Berkant Hızarcı (Semih Çelik, Alperay Demirciler, Chernokozev, Halil Dolaşık, Mert Tetik, Ahmet Arslan)
İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Abdulsamet Yalçın, Batuhan Avcı, Özkan Hayırlı, Ekrem Caner Çiçekoğlu, Uğur Güneş, Serhat Coşkun (Beytullah Hatipoğlu, Enaboifo, Caner Pekşen)
Setler: 28-30, 20-25, 23-25
Süre: 93 dakika (35, 28, 30)
Voleybol AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley 1. etap ilk maçında, İstanbul Büyükşehir Belediyespor deplasmanda Tokat Belediye Plevne'yi 3-0 yendi.

İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Ahmet Arslan, Semih Çelik, Spor

Kaynak: AA

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