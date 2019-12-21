Voleybol: AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley

Salon: İnegöl
Hakemler: Yavuz Akdemir, Zafer Özmen
İnegöl Belediyespor: Berkan Bozan, Osmany, Burakhan Tosun, Bertuğ Öndeş, Oğuzhan Doğruluk, Yunus Emre Tayaz (Can Ayvazoğlu, Efe
Er, Mert Nevzat Güneş, Vefa Yılmaz)
Bursa Büyükşehir Belediyespor: Ediz Kaan Fırıncıoğlu, Sharifi, Furkan Dur, Mehmet Boğaçhan Zambak, Alisson, İbrahim Başaran (Metin Durmuş, Uğur Kılınç, Marshall, Cansın Hacıbekiroğlu, Hüseyin Şahin)
Setler: 25-19, 22-25, 25-23, 25-20
Süre: 110 dakika (27,27,30,26)
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Erkekler Kupa Voley 1. etap ilk maçında İnegöl Belediyespor, Bursa Büyükşehir Belediyespor'u 3-1 yendi.