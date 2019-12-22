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Voleybol: AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley

Salon: ArhaviHakemler: Tuncay Kandemir, Deniz DemirArhavi Voleybol: Murat Yenipazar, Krastins, Görkem Sertel, Burhan Zorluer, Fikri Berber, Hamdi Erkan (Mehmet Özbek, Alper Özdemir, Berk Özbek, Umut Şahin, Salih Özdemir)Halkbank: İbrahim Emet, Seganov, Efe Bayram, Hakkı Çapkınoğlu, Metin Toy,...

22.12.2019 16:02 | Son Güncelleme: 22.12.2019 16:02 Voleybol: AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley
Salon: Arhavi
Hakemler: Tuncay Kandemir, Deniz Demir
Arhavi : Murat Yenipazar, Krastins, Görkem Sertel, Burhan Zorluer, Fikri Berber, Hamdi Erkan (Mehmet Özbek, Alper Özdemir, Berk Özbek, Umut Şahin, Salih Özdemir)
Halkbank: İbrahim Emet, Seganov, Efe Bayram, Hakkı Çapkınoğlu, Metin Toy, Bahov (Volkan Döne, Hasan Yeşilbudak, Abdullah Çam )
Setler: 15-25, 23-25, 15-25
Süre: 78 dakika (23,31,24)
ARTVİN (AA) - Voleybol AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley 1. etap ilk maçında Halkbank deplasmanda Arhavi Voleybol'u 3- 0 yendi.
Karşılaşmanın rövanşı 25 Aralık Çarşamba günü Ankara'da oynanacak ve final etabına yükselecek ekip belli olacak.

Salih Özdemir, Mehmet Özbek, voleybol, Spor

Kaynak: AA

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