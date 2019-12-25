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Voleybol: AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley

Salon: TVF BaşkentHakemler: İbrahim Ünal, Erhan AlparslanHalkbank: Faik Samed Güneş, Seganov, Efe Bayram, Hakkı Çapkınoğlu, Metin Toy, Gökhan Gökgöz (Volkan Döne, Hasan Yeşilbudak, Furkan Aydın, Orçun Ergün)Arhavi Voleybol: Alper Özdemir, Umut Şahin, Hamdi Erkan, Görkem Sertel, Burhan...

25.12.2019 21:04 | Son Güncelleme: 25.12.2019 21:04 Voleybol: AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley
Salon: TVF Başkent
Hakemler: İbrahim Ünal, Erhan Alparslan
Halkbank: Faik Samed Güneş, Seganov, Efe Bayram, Hakkı Çapkınoğlu, Metin Toy, Gökhan Gökgöz (Volkan Döne, Hasan Yeşilbudak, Furkan Aydın, Orçun Ergün)
Arhavi : Alper Özdemir, Umut Şahin, Hamdi Erkan, Görkem Sertel, Burhan Zorluer, Krastins (Salih Özdemir)
Setler: 25-20, 25-19, 25-15
Süre: 73 dakika (24, 25, 24)
AXA Erkekler Kupa Voley 1. etap rövanş karşılaşmasında Halkbank, Arhavi Voleybol'u 3-0 yendi.
Deplasmandaki ilk maçı da 3-0 kazanan Halkbank, adını final etabına yazdıran taraf oldu.

Volkan Döne, voleybol, Sigorta, Spor

Kaynak: AA

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