Voleybol: Axa Sigorta Kadınlar Kupa Voley

Salon: Mimar Sinan
Hakemler: Yılmaz Duman
, Fikret Fidan Aydın Büyükşehir Belediyespor
: Martinez, Ecem Alıcı, Ceyda Durukan, Desislava, Seda Arısoy, Darya Özbek (Erçe Kasapoğlu, Ceyda Demirhan, Duygu Düzceler, Ezgi Akyıldız)
Karayolları: Tumas, Yasemin Güveli, Mariana Aydın, Ayçin Akyol, Kübra Kegan, Tuğçe Ceyhan
(Gülçin Doğan, Esra Betül Çetin
, Saliha Şahin, Gerasymova, Seda Canlı)
Setler: 24-26, 25-22, 18-25, 25-21, 11-15
Süre: 123 dakika (33, 31, 26, 27, 16)
AXA Sigorta
Kadınlar Kupa Voley 1. Etap erteleme maçında Karayolları, Aydın Büyükşehir Belediyespor'u deplasmanda 3-2 yendi.
Serinin ikinci karşılaşması 13 Mart Çarşamba
günü Ankara
'da oynanacak. Eşleşmede turu geçecek ekip, final etabında Galatasaray
HDI Sigorta ile eşleşecek.
Yılmaz Duman,Aydın,Büyükşehir Belediyespor,Sigorta
Kaynak: AA