13 Mart 2019, 16:21
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Voleybol: Axa Sigorta Kadınlar Kupa Voley

Voleybol: Axa Sigorta Kadınlar Kupa Voley

Voleybolda AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley'in İzmir'de düzenlenecek final etabının maç programı açıklandı.

Voleybolda AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley'in İzmir'de düzenlenecek final etabının maç programı açıklandı.

Türkiye Voleybol Federasyonunun internet sitesinde yer alan bilgiye göre, birinci etabı geçen 8 takımın katılacağı final etabı, 22 Mart Cuma günü İzmir TVF Atatürk Voleybol Salonu Vestel Venus Spor Kompleksi'nde başlayacak.

Organizasyonun ilk gününde yapılacak çeyrek final maçlarının programı şöyle:

12.00 Galatasaray HDI Sigorta-Aydın Büyükşehir Belediyespor

15.00 VakıfBank-Beşiktaş

17.00 Eczacıbaşı VitrA-Nilüfer Belediyespor

19.00 Fenerbahçe Opet-Türk Hava Yolları

Final etabında yarı final karşılaşmaları ise 23 Mart Cumartesi günü oynanacak. Yarı final eşleşmeleri şu şekilde:

14.00 Eczacıbaşı Vitra-Nilüfer Belediyespor/ Galatasaray HDI Sigorta-Aydın Büyükşehir Belediyespor

17.00 VakıfBank-Beşiktaş/ Fenerbahçe Opet-Türk Hava Yolları

AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley'de final maçı, 24 Mart Pazar günü saat 17.00'de yapılacak. Spor
Kaynak: AA


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