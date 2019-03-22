Salon: Atatürk
Voleybol Vestel
Venus Spor Kompleksi
Hakemler: Fikret Fidan, İlhami Şenyurt Eczacıbaşı
VitrA: Meliha İsmailoğlu
, Büşra Kılıçlı
, Boskovic, Kim, Gibbemeyer, Ezgi Dilik
(Şebnem Simge
Aköz, Gamze Kılıç, Gözde Yılmaz
, Güldeniz Önal
, Merve Atlıer)
Nilüfer Belediyespor: Seda Menekşe, Özgen Yurtdagülen, Buse Ünal, Bailey, Hande Korkut
, Bytsenko (Aylin Sarıoğlu, Aslı Tecimer)
Setler: 25-20, 25-13, 25-23
Süre: 76 dakika (25, 23, 28)
Voleybol AXA Sigorta
Kadınlar Kupa Voley çeyrek final maçında Nilüfer Belediyespor'u 3-0 mağlup eden Eczacıbaşı VitrA adını yarı finale yazdırdı.
Eczacıbaşı VitrA yarı finalde Galatasaray
HDI Sigorta ile yarın saat 14.00'te karşılaşacak.
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Kaynak: AA