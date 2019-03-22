Salon: Atatürk
Voleybol Vestel
Venus Spor Kompleksi
Hakemler: Cihat Küçükboyacı, Yılmaz Duman Fenerbahçe Opet
: Bricio, Dicle
Nur Babat, Polen Ünver, Rabadzhieva, Bahar Toksoy Guidetti, Antonijevic (Melis Yılmaz, Fatma Yıldırım, Beliz Başkır) Türk Hava Yolları
: Duygu Arslan
, İrem Cor, Enright, İpek Ercan, Rahimova, Şeyma Ercan ( Berin Yıldırım
, Nikolic)
Setler: 25-17, 25-19, 25-17
Süre: 69 dakika (23, 25, 21)
Voleybol AXA Sigorta
Kadınlar Kupa Voley çeyrek final maçında Türk Hava Yolları'nı 3-0 mağlup eden Fenerbahçe Opet yarı finale yükselen son takım oldu.
Fenerbahçe Opet, yarı finalde yarın saat 17.00'de VakıfBank ile karşılaşacak.
Mustafa Kemal Atatürk, Sigorta, OPET PETROLCÜLÜK A.Ş, voleybol, Spor
Kaynak: AA