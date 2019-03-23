Salon: Atatürk
Voleybol Vestel
Venus Spor Kompleksi
Hakemler: İlhami Şenyurt
, Ebru Ayata Eczacıbaşı
VitrA: Ezgi Dilik
, Larson, Büşra Kılıçlı
, Boskovic, Meliha İsmailoğlu
, Gibbemeyer ( Simge Şebnem Aköz
, Güldeniz Önal
, Kim Koung
, Gözde Yılmaz
, Gamze Kılıç) Galatasaray
HDI Sigorta
: Çağla Akın
, Leys, Aslı Kalaç
, Meryem
Boz, Hande Baladin, Jackson
( Gizem Karadayı
, Elif Su Ericek
, Atkinson, Buse Kayacan, Nursevil Aydınlar
Gökbudak)
Setler: 25-11, 22-25, 19-25, 25-16, 15-8
Süre: 116 dakika (20, 28, 31, 23, 14)
Voleybol AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley yarı final maçında Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-2 mağlup eden Eczacıbaşı VitrA, finale yükselen ilk takım oldu.
Eczacıbaşı VitrA, finalde VakıfBank- Fenerbahçe Opet
maçının galibiyle karşılaşacak.
Spor
Kaynak: AA