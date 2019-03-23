23 Mart 2019, 21:06
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Voleybol: Axa Sigorta Kadınlar Kupa Voley

Voleybol: Axa Sigorta Kadınlar Kupa Voley

Salon: Atatürk Voleybol Vestel Venus Spor KompleksiHakemler: Yavuz Akdemir, Cihat KüçükboyacıVakıfBank: Cansu Özbay, Zhu Ting, Zehra Güneş, Sloetjes, Robinson, Kübra Çalışkan (Gizem Örge, Ebrar Karakurt, Buket Gülübay, Rasic, Tuğba Şenoğlu, Ayça Aykaç)Fenerbahçe Opet: Bricio, Dicle Nur Babat,...

Salon: Atatürk Voleybol Vestel Venus Spor Kompleksi

Hakemler: Yavuz Akdemir, Cihat Küçükboyacı

VakıfBank: Cansu Özbay, Zhu Ting, Zehra Güneş, Sloetjes, Robinson, Kübra Çalışkan ( Gizem Örge, Ebrar Karakurt, Buket Gülübay, Rasic, Tuğba Şenoğlu, Ayça Aykaç)

Fenerbahçe Opet: Bricio, Dicle Nur Babat, Polen Ünver, Rabadzhieva, Eda Erdem Dündar, Antonijevic (Merve Dalbeler, Fatma Yıldırım, Vargas, Melis Yılmaz, Sıla Çalışkan)

Setler: 25-17, 21-25, 21-25, 31-29, 13-15

Süre: 142 dakika (23, 28, 31, 40, 20)

Voleybolda AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley yarı final maçında VakıfBank'ı 3-2 mağlup eden Fenerbahçe Opet, finale yükselen son takım oldu.


Fenerbahçe Opet, final maçında Eczacıbaşı VitrA ile yarın saat 18.00'de karşılaşacak. Gizem Örge, Ayça Aykaç, Fenerbahçe, voleybol, Spor
Kaynak: AA



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