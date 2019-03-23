Voleybol: Axa Sigorta Kadınlar Kupa Voley

Salon: Atatürk
Voleybol Vestel
Venus Spor Kompleksi
Hakemler: Yavuz Akdemir, Cihat Küçükboyacı
VakıfBank: Cansu Özbay
, Zhu Ting, Zehra Güneş
, Sloetjes, Robinson, Kübra Çalışkan
( Gizem Örge
, Ebrar Karakurt
, Buket Gülübay
, Rasic, Tuğba Şenoğlu
, Ayça Aykaç
) Fenerbahçe Opet
: Bricio, Dicle
Nur Babat, Polen Ünver, Rabadzhieva, Eda Erdem
Dündar, Antonijevic (Merve Dalbeler, Fatma Yıldırım, Vargas, Melis Yılmaz, Sıla Çalışkan
)
Setler: 25-17, 21-25, 21-25, 31-29, 13-15
Süre: 142 dakika (23, 28, 31, 40, 20)
Voleybolda AXA Sigorta
Kadınlar Kupa Voley yarı final maçında VakıfBank'ı 3-2 mağlup eden Fenerbahçe Opet, finale yükselen son takım oldu.
Fenerbahçe Opet, final maçında Eczacıbaşı
VitrA ile yarın saat 18.00'de karşılaşacak.
Gizem Örge, Ayça Aykaç, Fenerbahçe, voleybol, Spor
Kaynak: AA