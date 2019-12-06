Voleybol: AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley

Voleybolda AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley 1. etap ilk maçları yarın yapılacak.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre kupada ilk karşılaşmaların programı şöyle:

13.00 Karayolları-Atlasglobal Yeşilyurt (TVF Başkent)

14.00 Beşiktaş-Türk Hava Yolları (Burhan Felek)

15.00 PTT-Aydın Büyükşehir Belediyespor (TVF Başkent)

16.00 Beylikdüzü Voleybol İhtisas-Nilüfer Belediyespor (Burhan Felek)

Kupada 1. etap rövanş karşılaşmaları 11 ve 12 Aralık'ta oynanacak, turu geçecek ekipler belli olacak.

Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde ilk devreyi ilk 4 sırada tamamlayan Eczacıbaşı VitrA, VakıfBank, Fenerbahçe Opet ve Galatasaray HDI Sigorta takımları, statü gereği direkt olarak final etabından kupaya katılacak.

Kaynak: AA