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Voleybol: AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley

Voleybolda AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley 1. etap ilk maçları yarın yapılacak.

06.12.2019 10:00 | Son Güncelleme: 06.12.2019 10:00Voleybol: AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley
Voleybolda AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley 1. etap ilk maçları yarın yapılacak.
Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre kupada ilk karşılaşmaların programı şöyle:
13.00 Karayolları-Atlasglobal Yeşilyurt (TVF Başkent)
14.00 Beşiktaş-Türk Hava Yolları (Burhan Felek)
15.00 PTT-Aydın Büyükşehir Belediyespor (TVF Başkent)
16.00 Beylikdüzü Voleybol İhtisas-Nilüfer Belediyespor (Burhan Felek)
Kupada 1. etap rövanş karşılaşmaları 11 ve 12 Aralık'ta oynanacak, turu geçecek ekipler belli olacak.
Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde ilk devreyi ilk 4 sırada tamamlayan Eczacıbaşı VitrA, VakıfBank, Fenerbahçe Opet ve Galatasaray HDI Sigorta takımları, statü gereği direkt olarak final etabından kupaya katılacak.

Spor

Kaynak: AA

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