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Voleybol: AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley

Salon: TVF BaşkentHakemler: Salim Bektaş, İlknur ÇakarKarayolları: Abbott, Ayçin Akyol, Merve Nezir, Tuğçe Ceyhan, Gerasymova, Elif Şahin (Gülçin Doğan)Atlasglobal Yeşilyurt: Buket Gülübay, Tuğba Şenoğlu, Koolhaas, Loana, Derya Cebecioğlu, Gözde Dal İrgi (Ayça Aykaç, Derya Güç, Elif Boran,...

07.12.2019 15:18 | Son Güncelleme: 07.12.2019 15:18Voleybol: AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley
Salon: TVF Başkent
Hakemler: Salim Bektaş, İlknur Çakar
Karayolları: Abbott, Ayçin Akyol, Merve Nezir, Tuğçe Ceyhan, Gerasymova, Elif Şahin (Gülçin Doğan)
Atlasglobal : Buket Gülübay, Tuğba Şenoğlu, Koolhaas, Loana, Derya Cebecioğlu, Gözde Dal İrgi (Ayça Aykaç, Derya Güç, Elif Boran, Arzum Tezcan, Elisa Tuana Köse)
Setler: 25-19, 25-23, 25-19
Süre: 88 dakika (25, 31, 32)
Voleybolda AXA Kadınlar Kupa Voley 1. etap ilk maçında Karayolları, konuk ettiği Atlasglobal Yeşilyurt'u 3-0 yendi.
Karşılaşmanın rövanşı, 12 Aralık Perşembe günü İstanbul'da oynanacak.

Türkiye Voleybol Federasyonu, Ayça Aykaç, Yeşilyurt, Sigorta, Spor

Kaynak: AA

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