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Voleybol: AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley

Salon: TVF BaşkentHakemler: İbrahim Ünal, Ali SarıkuzuPTT: Maria, Ceren Çağlar Baysal, Polen Ünver, Gergana, Nasya Dimitrova, Aslıhan Kılıç (Ceren Önal, Burcu Genç)Aydın Büyükşehir Belediyespor: Duygu Düzceler, Balkestein, Sobolska, Meryem Boz, Plak, Hazal Selin Arifoğlu (Bihter Dumanoğlu,...

07.12.2019 17:46 | Son Güncelleme: 07.12.2019 17:46Voleybol: AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley
Salon: TVF Başkent
Hakemler: İbrahim Ünal, Ali Sarıkuzu
PTT: Maria, Ceren Çağlar Baysal, Polen Ünver, Gergana, Nasya Dimitrova, Aslıhan Kılıç (Ceren Önal, Burcu Genç)
Büyükşehir Belediyespor: Duygu Düzceler, Balkestein, Sobolska, Meryem Boz, Plak, Hazal Selin Arifoğlu (Bihter Dumanoğlu, Semra Özer, Ecem Alıcı, Ezgi Dilik, Erce Kasapoğlu, Cansu Ayyıldız, Hande Korkut)
Setler: 19-25, 25-17, 25-18, 25-19
Süre: 100 dakika (24, 26, 26, 24)
Voleybolda AXA Kadınlar Kupa Voley 1. etap ilk maçında PTT, Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 3-1 mağlup etti.

Türkiye Voleybol Federasyonu, Büyükşehir Belediyespor, Sigorta, Aydın, Spor

Kaynak: AA

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