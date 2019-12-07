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Voleybol: AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley

Salon: Burhan Felek VoleybolHakemler: Serap Kuka, Uğur AteşBeylikdüzü Voleybol İhtisas: Tuğçe Atıcı, Merve Tanyel, Bahar Akbay, Elçin Rusut, Zekiye Ünal, Deniz Uyanık (Simay Kurt, İklimya Demir, Buse Kaygısız)Nilüfer Belediyespor: İkbal Albayrak, Buse Ünal, Rousseaux, Sabriye Dikmen,...

07.12.2019 18:42 | Son Güncelleme: 07.12.2019 18:42Voleybol: AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley
Salon: Burhan Felek Voleybol
Hakemler: Serap Kuka, Uğur Ateş
Beylikdüzü Voleybol İhtisas: Tuğçe Atıcı, Merve Tanyel, Bahar Akbay, Elçin Rusut, Zekiye Ünal, Deniz Uyanık (Simay Kurt, İklimya Demir, Buse )
Nilüfer Belediyespor: İkbal Albayrak, Buse Ünal, Rousseaux, Sabriye Dikmen, Zhidkova, Hümay Topaloğlu (Aslı Tecimer, Elif Uzun, Seda Menekşe, Ceren Çınar, Buse Kayacan, Resmiye Çamak, Aybüke Özdemir)
Setler: 11-25, 11-25, 20-25
Süre: 67 dakika (20, 21, 26)
Voleybol AXA Kadınlar Kupa Voley 1. etap ilk maçında Nilüfer Belediyespor, Beylikdüzü Voleybol İhtisas'ı 3-0 yendi.
Karşılaşmanın rövanşı, 11 Aralık Çarşamba günü Bursa'da oynanacak.

Burhan Felek, Kaygısız, voleybol, Sigorta, Spor

Kaynak: AA

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