Haberler » Spor » Voleybol: AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley - Spor

Voleybol: AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley

Salon: Cengiz Göllü Hakemler: Barış Karakoyun, Ali İhsan Gözü Nilüfer Belediyespor: Rousseaux, Aybüke Özdemir, Buse Ünal, Sabriye Dikmen, Seda Menekşe, Aslı Tecimer (Resmiye Çakmak, Ceren Çınar, Buse Kayacan, Zhidkova, Hümay Topaloğlu, Elif UzunBeylikdüzü Voleybol İhtisas: Tuğçe Atıcı,...

11.12.2019 20:06 | Son Güncelleme: 11.12.2019 20:06Voleybol: AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley
Salon: Cengiz Göllü

Hakemler: Barış Karakoyun, Ali İhsan Gözü

Nilüfer Belediyespor: Rousseaux, Aybüke Özdemir, Buse Ünal, Sabriye , Seda Menekşe, Aslı Tecimer (Resmiye Çakmak, Ceren Çınar, Buse Kayacan, Zhidkova, Hümay Topaloğlu, Elif Uzun
Beylikdüzü İhtisas: Tuğçe Atıcı, Merve Tanyel, Bahar Akbay, Elçin Rusut, Buse Çetin, Deniz Uyanık (Buse Kaygısız, Simay Kurt, Zekiye Ünal)
Setler: 25-18, 25-20, 25-17
Süre: 86 dakika (32, 28, 26)
Voleybolda AXA Kadınlar Kupa Voley 1. etap rövanş maçında Nilüfer Belediyespor, Beylikdüzü Voleybol İhtisas'ı 3-0 yendi ve tur atladı.

Ali ihsan, voleybol, Sigorta, Dikmen, Spor

Kaynak: AA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

20:50 Kayserispor Başkanı Gözbaşı: "Bize yüreği ile oynayacak oyuncular lazım" - Spor
20:50 Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz'dan "hakem ve transfer" açıklaması Açıklaması - Spor
20:47 Paris'te Galatasaray taraftarına saldırı! - Spor
20:45 Dinamo Bükreş 0-3 Arkas Spor - Spor
20:40 Basel-Trabzonspor maçına doğru - Spor
20:02 Lille, Trabzonspor'a 1 milyon euro daha ödeyecek! - Spor
19:17 Galatasaray yerine Fenerbahçe'yi seçen çocuk Ali Koç'u mest etti! - Spor
19:01 Paris'teki maç öncesinde Galatasaray taraftarları ile polis arasında arbede - Spor
18:25 Marcelo Guedes, Lyon'dan ayrılma kararı aldı - Spor
11.12.2019 20:52:42