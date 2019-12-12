Voleybol: AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley

Salon: Mimar Sinan
Hakemler: Cihat Küçükboyacı, Pınar Elma
Aydın Büyükşehir Belediyespor: Duygu Düzceler, Balkestein, Sobolska, Meryem
Boz, Plak, Hazal Selin Arifoğlu (Bihter Dumanoğlu, Hande Korkut, Semra Özer, Ezgi Dilik, Ecem Alıcı, Cansu Ayyıldız, Berra Eren)
PTT: Maria, Polen Ünver, Gergana, Nasya Dimitrova, Aslıhan Kılıç, Janset Cemre Erkul (Ceren Önal, Burcu Genç, Yağmur Karoğlu)
Setler: 21-25, 16-25, 26-24, 20-25
Süre: 115 dakika (28, 30, 30, 27)
Voleybolda AXA Sigorta
Kadınlar Kupa Voley 1. etap rövanş maçında Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 3-1 mağlup eden PTT, final etabına yükseldi.