Voleybol, basketbol ve atletizmin kalbi Serik'te atacak

ANTALYA'nın Serik ilçesinde 'Gloria Cup' kapsamında voleybol, basketbol ve atletizm branşlarında turnuvalar düzenlenecek.Serik'e bağlı Belek turizm merkezinde bulunan Gloria Sports Arena'da bu yıl üçüncüsü düzenlenecek Gloria Cup'ta voleybol, basketbol ve atletizm branşlarında dünyaca ünlü sporcular mücadele edecek. Gloria Sports Arena Genel Müdürü Görkem Dönmez ve turnuva organizasyonlarını yapan Smart Casual Event firmasının Genel Müdürü Mert Osman Can düzenledikleri basın toplantısında turnuvalara ilişkin bilgi verdi.Görkem Dönmez, Gloria Cup'ta bugüne kadar Türkiye ve Avrupa'nın en iyi takımlarını ağırladıklarını belirterek, "Bu sene Gloria Cup üçüncü senesinde. Gloria Sports Arena'da voleybol, basketbol ve atletizm branşlarına ev sahipliği yapıyoruz. Gönlümüzden geçen otelimizde konaklayan her branşı turnuvalarımıza dahil etmek. Bunun için de öncelikli olarak yüzme ve kadın futbol branşlarını da turnuvalarımıza dahil etmeyi planlıyoruz. 2020 yılında da yoğun takvimleri içerisinde kendimize yer bulmayı hedefliyoruz. Gloria Sports Arena açıldığından bu yana 1000'e yakın kamp, 20 bin üzerinde sporcu ağırladık. Bizde konaklayan sporcular katıldıkları şampiyona ve olimpiyatlarda 196 madalya kazanarak bizleri gururlandırdı" dedi.Mert Osman Can da "Gloria'da 43'ten fazla basketbol takımı, 4'ü milli olmak üzere 11 voleybol takımı, alt yapı takımı ve birçok sporcuyu ağırladık. Bu sene tamamlandığında 19 turnuva yapmış olacağız. Bu kadar kısa zamanda bu sayılara ulaşabilmemizin en önemli sebebi GSA'nın sporcular için çekim merkezi olması. Biz de 15 Ağustos'ta Gloria Cup Voleybol ile başlıyoruz. En büyük hedefimiz hayal ettiğimiz projeleri hayata geçirmek. Güzel organizasyonlar güzel insanlarla oluyor. Bu yüzden Gloria Cup'ta hayatımıza dokunan herkese çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.TURNUVA TAKVİMİ15- 17 Ağustos 2019 tarihlerinde Türkiye, Hırvatistan, İtalya ve Sırbistan'ın katılımıyla 'Gloria Cup 2019 Volleyball/Kadın Milli Takımlar Turnuvası' düzenlenecek.11- 15 Eylül 2019 tarihlerinde Anadolu Efes (Türkiye), CSKA Moskova (Rusya), Galatasaray Doğa Sigorta (Türkiye), Teksüt Bandırma Basket (Türkiye), Tofaş (Türkiye), Zalgiris Kaunas (Litvanya) takımlarının katılımıyla 'Gloria Cup 2019 Basketball/Erkek Kulüp Takımlar Turnuvası' gerçekleştirilecek.16 Eylül 2019 tarihinde 25 ülkeden 24 Türk ve 56 yabancı atletin katılımıyla 'Gloria Cup 2019 Athletics' turnuvası yapılacak. Turnuvada erkekler cirit atma, kadınlar yüksek atlama, erkekler 400 metre engelli, erkekler üç adım atlama, kadınlar 400 metre engelli, kadınlar 100 metre engelli, kadınlar cirit atma, erkekler 400 metre, kadınlar 100 metre ve erkekler 200 metre yarışmaları gerçekleştirilecek.