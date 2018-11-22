Voleybol: Bayanlar 2. Lig 3. Grup

Türkiye Voleybol Federasyonu
Bayanlar 2. Ligi 3. Grup'ta mücadele veren Kepez Belediyespor
, 9'uncu hafta maçında Nazilli
Belediyespor ile karşılaştı. Üç seti de alan Filenin Sultanları 3-0 galip geldi.
Kepez Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Turgut Özal
Spor Salonu'nda Nazilli Belediyespor'u konuk eden Kepez Belediyespor, ilk seti 25-15, ikinci seti 25-18 alarak 2-0 üstünlük sağladı. Son setin başında puanlar arasındaki fark bir-iki sayı olsa da setin sonucunu 25-13 yapan Kepez Belediyespor, parkeden 3-0 mutlak galip olarak ayrıldı.
Kepez Belediyespor, sezonun 10'uncu haftasında 25 Kasım Pazar günü deplasmanda Bodrum Doğuş
Spor ile mücadele edecek.
22 Kasım 2018 Perşembe 11:55