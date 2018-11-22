22 Kasım 2018, 11:55
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Voleybol: Bayanlar 2. Lig 3. Grup

Voleybol: Bayanlar 2. Lig 3. Grup

Türkiye Voleybol Federasyonu Bayanlar 2. Ligi 3. Grup'ta mücadele veren Kepez Belediyespor, 9'uncu hafta maçında Nazilli Belediyespor ile karşılaştı.

Türkiye Voleybol Federasyonu Bayanlar 2. Ligi 3. Grup'ta mücadele veren Kepez Belediyespor, 9'uncu hafta maçında Nazilli Belediyespor ile karşılaştı. Üç seti de alan Filenin Sultanları 3-0 galip geldi.

Kepez Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Turgut Özal Spor Salonu'nda Nazilli Belediyespor'u konuk eden Kepez Belediyespor, ilk seti 25-15, ikinci seti 25-18 alarak 2-0 üstünlük sağladı. Son setin başında puanlar arasındaki fark bir-iki sayı olsa da setin sonucunu 25-13 yapan Kepez Belediyespor, parkeden 3-0 mutlak galip olarak ayrıldı.

Kepez Belediyespor, sezonun 10'uncu haftasında 25 Kasım Pazar günü deplasmanda Bodrum Doğuş Spor ile mücadele edecek.
22 Kasım 2018 Perşembe 11:55



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