Voleybol: Cev Erkekler Şampiyonlar Ligi

Arkas Spor
Erkek Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi E Grubu ilk maçında yarın Fransa
'dan Tours VB'yi konuk edecek.
Bu sezon Halkbank ile Türkiye
'yi CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek Arkas Spor, E Grubu'ndaki ilk maçında yarın saat 19.00'da Fransız temsilcisi Tours VB'yi Atatürk
Voleybol Vestel
Venus Spor Kompleksi'nde ağırlayacak.
Müsabakayı Sırbistan
'dan Vladimir Simonovic ile Bosna Hersek
'ten Sinisa Ovuka yönetecek.
Grubun diğer maçında İtalyan temsilcisi Sir Colussi Sicoma, Rus ekibi Dinamo ile karşılaşacak.
Arkas Spor,voleybol