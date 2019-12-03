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Voleybol: CEV Kadınlar Challenge Kupası

Salon: Burhan FelekHakemler: Danika Viktorini-Lisa (Slovakya), Kristjen Vanevski (Estonya)Türk Hava Yolları: Şeyma Ercan, Büşra Şahin, Havlickova, Buijs, Aelbrecht, Özge Kırdar (Berin Yıldırım, Nur Sevil Aydınlar Gökbudak, Yasemin Özel, Ceylan Arısan)Ibsa CV CCO 7 Palmas: Rodrigues,...

03.12.2019 18:20 | Son Güncelleme: 03.12.2019 18:20Voleybol: CEV Kadınlar Challenge Kupası
Salon: Burhan Felek
Hakemler: Danika Viktorini-Lisa ( ), Kristjen Vanevski (Estonya)
Türk Hava Yolları: Şeyma Ercan, Büşra Şahin, Havlickova, Buijs, Aelbrecht, Özge Kırdar (Berin Yıldırım, Nur Sevil Aydınlar Gökbudak, Yasemin Özel, Ceylan Arısan)
Ibsa CV CCO 7 Palmas: Rodrigues, Manzano, Gadelha, Mercado, Brun, Alanso, (Hernandez, Plasencia, Martin, Folguiera)
Setler: 25-22, 25-21, 25-15
Süre: 69 dakika (25, 24, 20)
Türk Hava Yolları Kadın Takımı, CEV Challenge Kupası 16'lı final turu ilk maçında konuk ettiği İspanya temsilcisi Ibsa CV CCO 7 Palmas'ı 3-0 yendi.
Takımlar arasındaki anlaşma gereği rövanş karşılaşması yarın saat 16.30'da Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanacak.

Berin Yıldırım, Ceylan Arısan, Slovakya, voleybol, Spor

Kaynak: AA

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