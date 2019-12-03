Voleybol: CEV Kadınlar Challenge Kupası

Salon: Burhan Felek
Hakemler: Danika Viktorini-Lisa ( Slovakya
), Kristjen Vanevski (Estonya)
Türk Hava Yolları: Şeyma Ercan, Büşra Şahin, Havlickova, Buijs, Aelbrecht, Özge Kırdar (Berin Yıldırım, Nur Sevil Aydınlar Gökbudak, Yasemin Özel, Ceylan Arısan)
Ibsa CV CCO 7 Palmas: Rodrigues, Manzano, Gadelha, Mercado, Brun, Alanso, (Hernandez, Plasencia, Martin, Folguiera)
Setler: 25-22, 25-21, 25-15
Süre: 69 dakika (25, 24, 20)
Türk Hava Yolları Kadın Voleybol
Takımı, CEV Challenge Kupası 16'lı final turu ilk maçında konuk ettiği İspanya temsilcisi Ibsa CV CCO 7 Palmas'ı 3-0 yendi.
Takımlar arasındaki anlaşma gereği rövanş karşılaşması yarın saat 16.30'da Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanacak.