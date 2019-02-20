Voleybol: Cev Kadınlar Şampiyonlar Ligi

Salon: Burhan Felek
Voleybol
Hakemler: Ricardo Ferreira Marques (Portekiz
), Stefano Cesare (İtalya
) Fenerbahçe Opet
: Bricio, Dicle
Nur Babat, Vargas, Rabadzhieva, Eda Erdem
Dündar, Antonijevic (Merve Dalbeler, Sıla Çalışkan
, Polen Ünver, Fatma Yıldırım) Dinamo Moskova
: Havelkova, Fetisova, Goncharova, Shcherban, Efimova, Ognjenovic (Talysheva, Raevskaia, Lazareva)
Setler: 25-23, 12-25, 25-23, 24-26, 15-17
Süre: 125 dakika (28, 18, 26, 32, 21)
Voleybolda CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi E Grubu 5. hafta maçında Fenerbahçe Opet, Rusya
temsilcisi Dinamo Moskova'ya 3-2 yenildi.
Sarı-lacivertli takım, ilk yenilgisini almasına rağmen gruptaki liderliğini sürdürdü.
Fatma Yıldırım ,Dinamo Moskova,OPET PETROLCÜLÜK A.Ş,Fenerbahçe
Kaynak: AA