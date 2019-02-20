20 Şubat 2019, 23:52
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Voleybol: Cev Kadınlar Şampiyonlar Ligi

Voleybol: Cev Kadınlar Şampiyonlar Ligi

Salon: Burhan Felek VoleybolHakemler: Ricardo Ferreira Marques (Portekiz), Stefano Cesare (İtalya)Fenerbahçe Opet: Bricio, Dicle Nur Babat, Vargas, Rabadzhieva, Eda Erdem Dündar, Antonijevic (Merve Dalbeler, Sıla Çalışkan, Polen Ünver, Fatma Yıldırım)Dinamo Moskova: Havelkova, Fetisova,...

Salon: Burhan Felek Voleybol

Hakemler: Ricardo Ferreira Marques (Portekiz), Stefano Cesare (İtalya)

Fenerbahçe Opet: Bricio, Dicle Nur Babat, Vargas, Rabadzhieva, Eda Erdem Dündar, Antonijevic (Merve Dalbeler, Sıla Çalışkan, Polen Ünver, Fatma Yıldırım)

Dinamo Moskova: Havelkova, Fetisova, Goncharova, Shcherban, Efimova, Ognjenovic (Talysheva, Raevskaia, Lazareva)

Setler: 25-23, 12-25, 25-23, 24-26, 15-17

Süre: 125 dakika (28, 18, 26, 32, 21)

Voleybolda CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi E Grubu 5. hafta maçında Fenerbahçe Opet, Rusya temsilcisi Dinamo Moskova'ya 3-2 yenildi.

Sarı-lacivertli takım, ilk yenilgisini almasına rağmen gruptaki liderliğini sürdürdü. Fatma Yıldırım ,Dinamo Moskova,OPET PETROLCÜLÜK A.Ş,Fenerbahçe
Kaynak: AA


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