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Voleybol: CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi

Salon: Burhan FelekHakemler: Olivier Guillet (Fransa), Marc Bloemhard (Hollanda)Fenerbahçe Opet: Robinson, Eda Erdem Dündar, Naz Aydemir Akyol, Mihajlovic, Bahar Toksoy Guidetti, Vargas (Melis Yılmaz, Beliz Başkır, Fatma Yıldırım, Sıla Çalışkan, Ceren Kestirengöz, İpar Kurt)Budowlani:...

28.11.2019 20:50 | Son Güncelleme: 28.11.2019 20:50Voleybol: CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi
Salon: Burhan Felek
Hakemler: Olivier Guillet ( ), Marc Bloemhard ( )
Opet: Robinson, Eda Erdem Dündar, Naz Aydemir Akyol, Mihajlovic, Bahar Toksoy Guidetti, Vargas (Melis Yılmaz, Beliz Başkır, Fatma Yıldırım, Sıla Çalışkan, Ceren Kestirengöz, İpar Kurt)
Budowlani: Smieszek, Kraiduba, Leys, Pencova, Nowicka, Baczynska (Stenzel, Twardowska, Baldyga)
Setler: 25-20, 25-12, 25-13
Süre: 61 dakika (21, 20, 20)
Voleybol CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi A Grubu 2. hafta maçında Fenerbahçe Opet, sahasında Polonya ekibi Budowlani'yi 3-0 mağlup etti.
Bu sonuçla sarı-lacivertli takım grupta ilk galibiyetini aldı. Budowlani ise ilk mağlubiyetini yaşadı.

OPET PETROLCÜLÜK A.Ş, Fenerbahçe, Hollanda, Fransa, Spor

Kaynak: AA

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