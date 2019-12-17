Haberler » Spor » Voleybol: CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi - Spor

Voleybol: CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu 3. hafta maçında deplasmanda Rusya temsilcisi Lokomotiv Kaliningrad Region'u 3-2 yendi.

17.12.2019 22:32 | Son Güncelleme: 17.12.2019 22:32Voleybol: CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi

VakıfBank Kadın Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu 3. hafta maçında deplasmanda Rusya temsilcisi Lokomotiv Region'u 3-2 yendi.

Yantarny Kaliningrad Salonu'nda oynanan ve 116 dakika süren karşılaşmaya iyi başlayan ev sahibi ekip, ilk seti 34-32, ikinci seti de 25-21 önde kapattı.

Mücadelenin üçüncü setinde toparlanan VakıfBank, seti 25-19 kazanarak skoru 2-1'e getirdi. Üstün oyununu sürdüren sarı-siyahlılar, 4. seti de 26-24 kazanarak maçı tie-break setine taşıdı.

Son sette rakibine 15-10'luk üstünlük kuran VakıfBank, salondan 3-2 galip ayrıldı.

Bu sonuçla VakıfBank, grubunda 2. galibiyetini elde ederken, ev sahibi ekip 2. kez yenildi.


Kaliningrad, voleybol, Spor

Kaynak: AA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

23:14 Galatasaray kupada tur atladı - Spor
23:13 Galatasaray maçında gerginlik - Spor
23:11 Gaziantep Basketbol 69-79 ERA Nymburk - Spor
23:10 Basketbol: THY Avrupa Ligi - Spor
23:08 Tuzlasporlu oyuncu 'kavga' açıklaması: Bir arkadaşımızın kafası yarıldı - Spor
22:44 Tuzla-G.Saray maçı sonrasında yumruklar havada uçuştu! - Spor
22:18 Okan Kurt'un Tuzla maçındaki görüntüsü sosyal medyada gündem oldu! - Spor
21:29 İşte Radamel Falcao'nun Tuzlaspor'a attığı gol! - Spor
21:23 Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara'nın yatak pozuna beğeni yağdı - Spor
17.12.2019 23:18:15