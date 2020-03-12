Voleybol: CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi
Salon: VakıfBank Spor SarayıHakemler: Vasile Nastese (Romanya), Michail Koutsoulas (Yunanistan)VakıfBank: Rasic, Ognjenovic, Gabriela, Zehra Güneş, Isabelle, Hackley (Gizem Örge, Kübra Akman, Cansu Özbay, Meliha İsmailoğlu, Gözde Yılmaz, Ebrar Karakurt)Dinamo Moskova: Shcherban,...
12.03.2020 22:06 | Son Güncelleme: 12.03.2020 22:06
Salon: VakıfBank Spor Sarayı
Hakemler: Vasile Nastese (Romanya), Michail Koutsoulas ( Yunanistan )
VakıfBank: Rasic, Ognjenovic, Gabriela, Zehra Güneş, Isabelle, Hackley (Gizem Örge, Kübra Akman, Cansu Özbay, Meliha İsmailoğlu, Gözde Yılmaz, Ebrar Karakurt )
Dinamo Moskova: Shcherban, Fetisova, Goncharova, Krotkova, Efimova, Carlini (Talysheva, Chaplina, Babeshina)
Setler: 25-13, 25-18, 25-15
Süre: 58 dakika (17, 21, 20)
Voleybol CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde VakıfBank, 3-0 kazandığı maçın rövanşında sahasında Rusya temsilcisi Dinamo Moskova'yı aynı skorla mağlup ederek yarı finale yükseldi.
VakıfBank, bu organizasyonda üst üste sekizinci kez yarı finale adını yazdırdı. Şampiyonlar Ligi'ndeki 205'inci maçında 150'nci galibiyetini elde eden sarı-siyahlı takım, toplamda 12'nci kez yarı final oynama hakkı kazandı.
VakıfBank, yarı finalde Fenerbahçe Opet-Igor Gorgonzola Novara (İtalya) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
Hakemler: Vasile Nastese (Romanya), Michail Koutsoulas ( Yunanistan )
VakıfBank: Rasic, Ognjenovic, Gabriela, Zehra Güneş, Isabelle, Hackley (Gizem Örge, Kübra Akman, Cansu Özbay, Meliha İsmailoğlu, Gözde Yılmaz, Ebrar Karakurt )
Dinamo Moskova: Shcherban, Fetisova, Goncharova, Krotkova, Efimova, Carlini (Talysheva, Chaplina, Babeshina)
Setler: 25-13, 25-18, 25-15
Süre: 58 dakika (17, 21, 20)
Voleybol CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde VakıfBank, 3-0 kazandığı maçın rövanşında sahasında Rusya temsilcisi Dinamo Moskova'yı aynı skorla mağlup ederek yarı finale yükseldi.
VakıfBank, bu organizasyonda üst üste sekizinci kez yarı finale adını yazdırdı. Şampiyonlar Ligi'ndeki 205'inci maçında 150'nci galibiyetini elde eden sarı-siyahlı takım, toplamda 12'nci kez yarı final oynama hakkı kazandı.
VakıfBank, yarı finalde Fenerbahçe Opet-Igor Gorgonzola Novara (İtalya) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
Kaynak: AA
Etiketler : Gizem Örge, Yunanistan, Karakurt, Spor
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