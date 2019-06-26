26.06.2019 11:40
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Voleybol: CEV Şampiyonlar Ligi

Voleybol: CEV Şampiyonlar Ligi

Avrupa voleybolunun kulüpler düzeyindeki en önemli organizasyonu CEV Şampiyonlar Ligi'nde önümüzdeki sezon Türkiye'yi temsil edecek takımlar belli oldu.

Avrupa voleybolunun kulüpler düzeyindeki en önemli organizasyonu CEV Şampiyonlar Ligi'nde önümüzdeki sezon Türkiye 'yi temsil edecek takımlar belli oldu.
Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) tarafından açıklanan listede önümüzdeki sezon CEV Şampiyonlar Ligi'nde erkeklerde 28 (18 takım seri başı, 10 takım ön eleme), kadınlarda ise 25 (18 takım seri başı, 7 takım ön eleme) takım mücadele edecek.
Hem erkeklerde hem de bayanlarda ön eleme turunu geçecek 2 takım adlarını grup etabına yazdıracak.
CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde Türkiye'yi VakıfBank, Eczacıbaşı VitrA ve Fenerbahçe Opet, CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi'nde ise Fenerbahçe ve Halkbank temsil edecek.
Kaynak: AA
Türkiye , voleybol , Spor

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