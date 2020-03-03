Voleybol: CEV Şampiyonlar Ligi

Salon: Dinamo Spor
Sarayı
Hakemler: Simone Santi ( İtalya
), Ari Jokelainen ( Finlandiya
)
Dinamo Moskova: Shcherban, Fetisova, Goncharova, Havelkova, Efimova, Carlini (Talysheva, Krotkova, Lyubushkina)
VakıfBank: Ognjenovic, Guimaraes, Zehra Güneş, Haak, Bartsch-Hackley, Rasic (Gizem Örge)
Setler: 13-25, 17-25, 17-25
Süre: 65 dakika (20, 20, 25)
VakıfBank Kadın Voleybol
Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Rusya temsilcisi Dinamo Moskova'yı deplasmanda 3-0 yendi.
İki takım arasındaki rövanş mücadelesi, 12 Mart Perşembe günü VakıfBank Spor Sarayı'nda oynanacak.