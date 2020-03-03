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Voleybol: CEV Şampiyonlar Ligi

Salon: Dinamo Spor SarayıHakemler: Simone Santi (İtalya), Ari Jokelainen (Finlandiya)Dinamo Moskova: Shcherban, Fetisova, Goncharova, Havelkova, Efimova, Carlini (Talysheva, Krotkova, Lyubushkina)VakıfBank: Ognjenovic, Guimaraes, Zehra Güneş, Haak, Bartsch-Hackley, Rasic (Gizem Örge)Setler:...

03.03.2020 21:04 | Son Güncelleme: 03.03.2020 21:04Voleybol: CEV Şampiyonlar Ligi
Salon: Dinamo Sarayı
Hakemler: Simone Santi ( ), Ari Jokelainen ( )
Dinamo Moskova: Shcherban, Fetisova, Goncharova, Havelkova, Efimova, Carlini (Talysheva, Krotkova, Lyubushkina)
VakıfBank: Ognjenovic, Guimaraes, Zehra Güneş, Haak, Bartsch-Hackley, Rasic (Gizem Örge)
Setler: 13-25, 17-25, 17-25
Süre: 65 dakika (20, 20, 25)
VakıfBank Kadın Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Rusya temsilcisi Dinamo Moskova'yı deplasmanda 3-0 yendi.
İki takım arasındaki rövanş mücadelesi, 12 Mart Perşembe günü VakıfBank Spor Sarayı'nda oynanacak.

Finlandiya, Gizem Örge, voleybol, İtalya, Spor

Kaynak: AA

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3.03.2020 22:52:19