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Voleybol'da filenin yıldızları açıklandı

Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı, mart ayı boyunca 3 bin 599 haberde yer alarak en çok konuşulan voleybol takımı oldu.

16.04.2020 12:22 | Son Güncelleme: 16.04.2020 12:22
Voleybol'da filenin yıldızları açıklandı

Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı, mart ayı boyunca 3 bin 599 haberde yer alarak en çok konuşulan voleybol takımı oldu. Fenerbahçe'yi ise sırası ile 2 bin 217 haber ile Nilüfer Belediye spor Kadın Voleybol Takımı ve 2 bin 149 haber ile Galatasaray Kadın Voleybol Takımı takip etti.

Medya Takip Merkezi (MTM), Türkiye Spor Yazarları Derneği için hazırladığı raporda, voleybolun Mart ayı yıldızlarını belirledi. Raporda geçtiğimiz ayın en popüler voleybol takımları, oyuncuları ve antrenörleri yer aldı. Koronavirüs pandemisinin bütün dünyada en çok etkilediği alanların başında spor gelirken, salgının kontrol altına alınamadığı birçok ülkede müsabakalar durduruldu. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da birçok branşta olduğu gibi voleybol liglerinde müsabakaların durdurulduğunu açıkladı. Müsabakaların ertelenmesi ile voleybol medyasında da haber sayılarında düşüş yaşandığı gözlemlendi.

Her ne kadar müsabakalar ertelense de ay boyunca 3 bin 599 habere yansıyan Fenerbahçe Kadın Voleybol takımı, Mart ayının en çok konuşulan voleybol takımı olmayı başardı. Fenerbahçe'yi ise sırası ile 2 bin 217 haber ile Nilüfer Belediyespor Kadın Voleybol Takımı ve 2 bin 149 haber ile Galatasaray Kadın Voleybol Takımı takip etti.

A Milli Kadın Voleybol Takımı ve Fenerbahçe Opet'in kaptanı Eda Erdem mart ayını da zirvede kapattı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun sosyal medya üzerinde yürütülen dayanışma davetine destek veren Eda Erdem #EvdeKalTürkiye çağrısına uyarak evden fotoğrafını paylaşan ilk 5 kişiye Türk Klasikleri kitap setini hediye edeceğini açıkladı. Milli voleybolcu, kısa sürede kendisine gönderilen mesajlar sonucu hediye sayısını 10'a çıkardığını da açıklayarak, hediyenin kazananlarını ise attığı mesajla duyurdu. Liglerin ertelenmesi ile ilgili de "Söz konusu sağlık olunca alınan bu kararın doğruluğu konusunda hepimiz hemfikiriz" açıklamasında bulunan Erdem mart ayı boyunca medyada 551 haberde yer aldı. Erdem'i sırası ile 180 haber ile Isabelle Haak ve 156 haber ile Jay Blankenau yer aldı.

GUİDETTİ TAKIMI YARI FİNALE TAŞIDI

VakıfBank, CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Dinamo Moskova'yı rövanşta da 3-0 mağlup ederek üst üste 8 toplamda da 12'nci kez yarı finale çıkartmayı başaran VakıfBank Kadın Voleybol Takımı başantrenörü Giovanni Guidetti, mart ayında da adını zirveye yazdırmayı başardı. Ay boyunca toplam 180 haberde yer alan başarılı çalıştırıcı Guidetti ayın en popüler voleybol antrenörü olurken, Fazıl Demirci 92 haber ile ikinci sırada, Marco Aurelio Motta ise 90 haber ile üçüncü sırada yer aldı.


Kaynak: DHA

Etiketler: Fenerbahçe, voleybol, Spor
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