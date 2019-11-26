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Voleybol'da milli heyecan yarın başlıyor

Balıkesir Kurtdereli Spor salonu, CEV U17 Balkan Şampiyonası Ön Eleme Turu maçlarına ev sahipliği yapacak.

26.11.2019 09:28 | Son Güncelleme: 26.11.2019 09:33Voleybol'da milli heyecan yarın başlıyor
Kurtdereli salonu, CEV U17 Balkan Şampiyonası Ön Eleme Turu maçlarına ev sahipliği yapacak.

Voleybol Federasyonu ile Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin organizasyonunu birlikte gerçekleştirdiği CEV U17 Kızlar Avrupa Şampiyonası Balkan 1. Ön Eleme Turu maçları yarın başlıyor. Türkiye ile birlikte , Bulgaristan, Yunanistan ve Sırbistan'ın yer alacağı ön eleme turu maçları 26-30 Kasım günleri arasında Kurtdereli Spor Salonu'nda yapılacak. Şampiyon olan takım Avrupa Şampiyonası'na direkt gitme hakkı kazanacak.

Karşılaşmaların programı şöyle:

26 Kasım Salı

16.09 Bulgaristan - Romanya

18.30 Türkiye - Yunanistan

Sırbistan (bay)

27 Kasım Çarşamba

16.00 Yunanistan - Sırbistan

18.30 Türkiye - Bulgaristan

Romanya (bay)

28 Kasım Perşembe

16.00 Sırbistan - Romanya

18.30 Bulgaristan - Romanya

Türkiye (bay)

29 Kasım Cuma

16.00 Sırbistan - Bulgaristan

18.30 Romanya - Türkiye

Yunanistan (bay)

30 Kasım Cumartesi

15.00 Romanya - Yunanistan

17.30 Türkiye - Sırbistan

Bulgaristan (bay) - BALIKESİR

Kurtdereli Spor Salonu, Balıkesir, Türkiye, Romanya, Spor

Kaynak: İHA

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