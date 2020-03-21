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Voleybol'da şubat ayının yıldızları açıklandı

Medya Takip Merkezi (MTM), Türkiye Spor Yazarları Derneği için hazırladığı raporda, Şubat ayında voleybol'un yıldızlarını belirledi.

21.03.2020 11:42 | Son Güncelleme: 21.03.2020 11:42
Voleybol'da şubat ayının yıldızları açıklandı
Medya Takip Merkezi (MTM), Türkiye Spor Yazarları Derneği için hazırladığı raporda, Şubat ayında voleybol'un yıldızlarını belirledi. Raporda geçtiğimiz ayın en popüler voleybol takımları, oyuncuları ve antrenörleri yer alırken, geçtiğimiz aya göre haber sayılarında büyük düşüş yaşandığı da gözlendi.

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs spor camiasını da etkiledi. CEV Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final eşleşmelerinde İtalyan rakiplerle karşılaşacak olan Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı, İtalya'da koronavirüs vakası sayısının yüksek olması sebebiyle CEV'e başvurarak maçların ertelenmesini talep etti. Şubat ayı boyunca medyada 4 bin 472 habere yansıyan sarı-lacivertli takım en çok konuşulan voleybol takımı olmayı başardı. Sarı-lacivertli takımı sırası ile 3 bin 247 haber ile Galatasaray Kadın Voleybol Takımı ve 2 bin 855 haber ile Nilüfer Belediyespor Kadın Voleybol Takımı takip etti.

VOLEYBOLSEVERLER İLE BİR ARAYA GELDİLER

2020 CEV Tokyo Olimpiyatları Avrupa Kıta Elemeleri'nde gurur verici bir başarıya imza atarak olimpiyat vizesi alan Milli Takımın kaptanı Eda Erdem ve Hande Baladın, Ataşehir'de gerçekleştirilen söyleşide voleybol severlerle bir araya geldi. Hollanda'da yapılan olimpiyat elemelerinde yaşadıklarını, spora başlayış hikayelerini, gelecekteki planlarını ve sürdürülebilir başarının nedenlerini voleybol severler ile paylaşan Eda Erdem ve Hande Baladın, Şubat ayında medyanın en çok konuşulan voleybol oyuncusu olarak adını listeye yazdırdı.

Ocak ayında 2 bin 463 haber ile medya zirvesinde olan Eda Erdem, Şubat ayında ise toplam 510 haberde yer alarak medya yansımalarındaki düşüşü gözler önüne serdi. MTM'nin raporuna göre, Ocak ayında bin 767 haberde yer alan Hande Baladın ise Şubat ayında toplam 297 haberde yer aldı. Haber sayılarındaki düşüş sebebinde ise koronavirüsün de etkisi olup olmadığı merak konusu oldu.

GUİDETTİ KAZANDIRMAYA DEVAM EDİYOR

Filenin Sultanları'nın ve VakıfBank'ın Teknik Direktörü Guidetti, takımlarına kazandırmaya devam etti. Vakıfbank ile Şampiyonlar Ligi'nde Kaliningrad'ı 3-0 mağlup ederek, gruptan lider olarak çeyrek finale çıkaran başarılı çalıştırıcı, voleybol severlerden destek istemeyi de unutmadı. Medya Takip Merkezi'nin aynı raporuna göre, ay boyunca medyada 631 habere yansıyan Guidetti, Şubat ayını da yıldız çalıştırıcı olarak kapattı. Guidettiyi sırası ile başarılı antrenörlerden 197 haber ile Fazıl Demirci ve 111 haber ile Marco Aurelio Motta takip etti.


- İstanbul
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Kaynak: DHA

Etiketler : Türkiye Spor Yazarları Derneği, voleybol, Spor

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