Salon: TVF
Başkent
Hakemler: Burhan İlhan, Meryem
Pelenk Tekol Ziraat Bankası
: Koray Şahin
, Jovovic, Ghaemi, Vahit Emre Savaş
, Finger, Enes Atlı ( Volkan Döne
, Oğuzhan Doğruluk, Selim Demir
, Kazemi, Kemal Kayhan
) Tokat Belediyesi
Plevne: Grzegorz, Mert Tetik, Halil İbrahim Akşeker, Daudi, Bahov, Murathan Kısal ( Semih Çelik
, Mesut Akman, Çağlar Aksoylu, Turgay Doğan, Julius)
Setler: 25-21, 18-25, 22-25, 25-17, 15-8
Süre: 126 dakika (25, 27, 30, 28, 16)
Voleybol Efeler Ligi'nin 5. haftasında Ziraat Bankası, Tokat Belediyesi Plevne'yi 3-2 mağlup etti.
11 Kasım 2018 Pazar 16:40