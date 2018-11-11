11 Kasım 2018, 16:40
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Voleybol: Efeler Ligi

Voleybol: Efeler Ligi

Salon: TVF BaşkentHakemler: Burhan İlhan, Meryem Pelenk TekolZiraat Bankası: Koray Şahin, Jovovic, Ghaemi, Vahit Emre Savaş, Finger, Enes Atlı (Volkan Döne, Oğuzhan Doğruluk, Selim Demir, Kazemi, Kemal Kayhan)Tokat Belediyesi Plevne: Grzegorz, Mert Tetik, Halil İbrahim Akşeker, Daudi,...

Salon: TVF Başkent

Hakemler: Burhan İlhan, Meryem Pelenk Tekol

Ziraat Bankası: Koray Şahin, Jovovic, Ghaemi, Vahit Emre Savaş, Finger, Enes Atlı ( Volkan Döne, Oğuzhan Doğruluk, Selim Demir, Kazemi, Kemal Kayhan)

Tokat Belediyesi Plevne: Grzegorz, Mert Tetik, Halil İbrahim Akşeker, Daudi, Bahov, Murathan Kısal ( Semih Çelik, Mesut Akman, Çağlar Aksoylu, Turgay Doğan, Julius)

Setler: 25-21, 18-25, 22-25, 25-17, 15-8

Süre: 126 dakika (25, 27, 30, 28, 16)

Voleybol Efeler Ligi'nin 5. haftasında Ziraat Bankası, Tokat Belediyesi Plevne'yi 3-2 mağlup etti.
11 Kasım 2018 Pazar 16:40



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