Salon: İnegöl
Hakemler: Yavuz Akdemir, Ali Bağde İnegöl Belediyespor
: Cansın Hacıbekiroğlu, Walle, Cacic, Cüneyt Dağcı, Hüseyin Koç
, Marshall
(Burak Hazırol, Berkay
Bayraktar, Kemal Kıvanç Elgaz, Berkan Bozan, Berkant Hızarcı, Cansın Çınar
, Efe Er) Maliye
Piyango: Osman Çağatay
Durmaz, Georgi, Nicolas, Sercan Yüksel Bıdık, Jhon, Halil İbrahim Yücel
(Murat Tokgöz, Deniz İvgen, Görkem Sertel)
Setler: 21-25, 22-25, 23-25
Süre: 87 dakika (26, 33, 28 )
Voleybol Efeler Ligi'nde Maliye Piyango, deplasmanda İnegöl Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.
Hüseyin Koç,İnegöl Belediyespor,İnegöl
11 Kasım 2018 Pazar 18:55