11 Kasım 2018, 18:55
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Voleybol: Efeler Ligi

Voleybol: Efeler Ligi

Salon: İnegöl Hakemler: Yavuz Akdemir, Ali Bağde İnegöl Belediyespor: Cansın Hacıbekiroğlu, Walle, Cacic, Cüneyt Dağcı, Hüseyin Koç, Marshall (Burak Hazırol, Berkay Bayraktar, Kemal Kıvanç Elgaz, Berkan Bozan, Berkant Hızarcı, Cansın Çınar, Efe Er) Maliye Piyango: Osman Çağatay Durmaz,...

Salon: İnegöl


Hakemler: Yavuz Akdemir, Ali Bağde


İnegöl Belediyespor: Cansın Hacıbekiroğlu, Walle, Cacic, Cüneyt Dağcı, Hüseyin Koç, Marshall (Burak Hazırol, Berkay Bayraktar, Kemal Kıvanç Elgaz, Berkan Bozan, Berkant Hızarcı, Cansın Çınar, Efe Er)


Maliye Piyango: Osman Çağatay Durmaz, Georgi, Nicolas, Sercan Yüksel Bıdık, Jhon, Halil İbrahim Yücel (Murat Tokgöz, Deniz İvgen, Görkem Sertel)


Setler: 21-25, 22-25, 23-25


Süre: 87 dakika (26, 33, 28 )


Voleybol Efeler Ligi'nde Maliye Piyango, deplasmanda İnegöl Belediyespor'u 3-0 mağlup etti. Hüseyin Koç,İnegöl Belediyespor,İnegöl
11 Kasım 2018 Pazar 18:55



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