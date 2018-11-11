11 Kasım 2018, 20:12
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Voleybol: Efeler Ligi

Voleybol: Efeler Ligi

Salon: Prof. Dr. Veysel EroğluHakemler: Ozan Çağı Sarıkaya, Yılmaz Dumanİkbal Afyon Belediye Yüntaş: Muhammet Ertuğrul, Caner Çiçekoğlu, Klapwijk, Smith, Burak Hascan, Stankovic (Beytullah Hatipoğlu, Çağatay Durmuş, Mehmet Hacıoğlu, Gökhan Çatal, Fatih Cihan)Arhavi Belediyespor:...

Salon: Prof. Dr. Veysel Eroğlu

Hakemler: Ozan Çağı Sarıkaya, Yılmaz Duman

İkbal Afyon Belediye Yüntaş: Muhammet Ertuğrul, Caner Çiçekoğlu, Klapwijk, Smith, Burak Hascan, Stankovic (Beytullah Hatipoğlu, Çağatay Durmuş, Mehmet Hacıoğlu, Gökhan Çatal, Fatih Cihan)

Arhavi Belediyespor: Mustafa Ramazanoğlu, Mustedanovic, Danilov, Iereshchenko, Fatih Eren Uğur, Murat Palavar ( Mehmet Özbek, Hamdi Erkan)

Setler: 22-25, 18-25, 21-25

Süre: 86 dakika (30, 30, 26)

Voleybol Efeler Ligi'nin beşinci hafta maçında Arhavi Belediyespor, deplasmanda İkbal Afyon Belediye Yüntaş'ı 3-0 yendi. Afyonkarahisar,Sarıkaya
11 Kasım 2018 Pazar 20:12



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