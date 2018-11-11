Salon: Prof. Dr. Veysel Eroğlu
Hakemler: Ozan Çağı Sarıkaya
, Yılmaz Duman
İkbal Afyon
Belediye Yüntaş: Muhammet Ertuğrul, Caner Çiçekoğlu, Klapwijk, Smith, Burak Hascan, Stankovic (Beytullah Hatipoğlu, Çağatay Durmuş, Mehmet Hacıoğlu
, Gökhan Çatal, Fatih
Cihan) Arhavi
Belediyespor: Mustafa Ramazanoğlu, Mustedanovic, Danilov, Iereshchenko, Fatih Eren
Uğur, Murat Palavar ( Mehmet Özbek
, Hamdi Erkan)
Setler: 22-25, 18-25, 21-25
Süre: 86 dakika (30, 30, 26)
Voleybol Efeler Ligi'nin beşinci hafta maçında Arhavi Belediyespor, deplasmanda İkbal Afyon Belediye Yüntaş'ı 3-0 yendi.
Afyonkarahisar,Sarıkaya
11 Kasım 2018 Pazar 20:12