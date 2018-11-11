Voleybol: Efeler Ligi

Salon: Burhan Felek
Hakemler: İlhami Şenyurt
, Seçkin Yener Galatasaray
: Yasin Aydın
, Duff, Selçuk Keskin
, Melih Sıratça, Doğukan Ulu, Venno (Can Ayvazoğlu, Emin Gök
, Onurcan Çakır, Özgür Türkmen
, Gergye) İstanbul Büyükşehir Belediyespor
: İbrahim Emet
, Murat Yenipazar
, Baturalp Burak Güngör, Özkan Hayırlı, Metin Toy, Gökhan Gökgöz
( Nuri Şahin
, Uğur Güneş
, Caner Pekşen, Kadir Cin)
Setler: 30-28, 25-19, 18-25, 25-16
Süre: 127 dakika (39, 31, 28, 29)
Voleybolda Efeler Ligi'nin 5. haftasında Galatasaray, İstanbul Büyükşehir Belediyespor
'u 3-1 yendi.
Galatasaray üst üste beşinci maçını kazanırken, İstanbul Büyükşehir Belediyespor ise ilk yenilgisini yaşadı.
Yasin Aydın,Şenyurt,İstanbul Büyükşehir Belediyespor
11 Kasım 2018 Pazar 20:46