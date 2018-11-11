11 Kasım 2018, 20:46
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Voleybol: Efeler Ligi

Voleybol: Efeler Ligi

Salon: Burhan FelekHakemler: İlhami Şenyurt, Seçkin YenerGalatasaray: Yasin Aydın, Duff, Selçuk Keskin, Melih Sıratça, Doğukan Ulu, Venno (Can Ayvazoğlu, Emin Gök, Onurcan Çakır, Özgür Türkmen, Gergye)İstanbul Büyükşehir Belediyespor: İbrahim Emet, Murat Yenipazar, Baturalp Burak Güngör,...

Salon: Burhan Felek

Hakemler: İlhami Şenyurt, Seçkin Yener

Galatasaray: Yasin Aydın, Duff, Selçuk Keskin, Melih Sıratça, Doğukan Ulu, Venno (Can Ayvazoğlu, Emin Gök, Onurcan Çakır, Özgür Türkmen, Gergye)

İstanbul Büyükşehir Belediyespor: İbrahim Emet, Murat Yenipazar, Baturalp Burak Güngör, Özkan Hayırlı, Metin Toy, Gökhan Gökgöz ( Nuri Şahin, Uğur Güneş, Caner Pekşen, Kadir Cin)

Setler: 30-28, 25-19, 18-25, 25-16

Süre: 127 dakika (39, 31, 28, 29)

Voleybolda Efeler Ligi'nin 5. haftasında Galatasaray, İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u 3-1 yendi.

Galatasaray üst üste beşinci maçını kazanırken, İstanbul Büyükşehir Belediyespor ise ilk yenilgisini yaşadı. Yasin Aydın,Şenyurt,İstanbul Büyükşehir Belediyespor
11 Kasım 2018 Pazar 20:46



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