Salon: TVF
Başkent
Hakemler: Burhan İlhan, Ayşim Erginay
Halkbank: Sket, Hakkı Çapkınoğlu
, Baranowicz, Burutay Subaşı
, Faik Samed Güneş, Luburic (Hasan Yeşilbudak, Alperay Demirciler, Efe Bayram
, Abdullah Çam, Vefa Yılmaz, Quesque)
İkbal Afyon
Belediyesi Yüntaş: Gökhan Çatal, Stankovic, Muhammed Ertuğrul, Klapwijk, Smith, Burak Hascan (Beytullah Hatipoğlu, Çağatay Durmuş, Tunç Ayhan, Mehmet Hacıoğlu
, Nazım Berk Özbek, Fatih
Cihan)
Setler: 25-20, 20-25, 25-10, 25-21
Süre: 102 dakika (24, 30, 20, 28)
Voleybol Efeler Ligi 6. hafta ilk maçında Halkbank, İkbal Afyon Belediyesi Yüntaş'ı 3-1 mağlup etti.
voleybol,Türkiye Voleybol Federasyonu,Afyonkarahisar
17 Kasım 2018 Cumartesi 16:28