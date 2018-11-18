18 Kasım 2018, 16:09
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Voleybol: Efeler Ligi

Voleybol: Efeler Ligi

Salon: Hidayet TürkoğluHakemler: Nurper Özbar, Mehmet Gülİstanbul Büyükşehir Belediyespor: Burak Güngör, Özkan Hayırlı, Metin Toy, Gökhan Gökgöz, İbrahim Emet, Murat Yenipazar (Nuri Şahin)İnegöl Belediyespor: Cüneyt Dağcı, Hüseyin Koç, Marshall, Cansın Hacıbekiroğlu, Van Walle, Cacic...

Salon: Hidayet Türkoğlu

Hakemler: Nurper Özbar, Mehmet Gül

İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Burak Güngör, Özkan Hayırlı, Metin Toy, Gökhan Gökgöz, İbrahim Emet, Murat Yenipazar (Nuri Şahin)

İnegöl Belediyespor: Cüneyt Dağcı, Hüseyin Koç, Marshall, Cansın Hacıbekiroğlu, Van Walle, Cacic (Berkay Bayraktar, Burak Hazırol, Berkan Bozan, Cansın Çınar, Efe Er, Berkant Hızarcı, Kemal Elgaz)

Setler: 25-22, 25-15, 25-22

Süre: 83 dakika (31, 23, 29)

Voleybolda Efeler Ligi'nin 6. hafta karşılaşmasında İstanbul Büyükşehir Belediyespor, sahasında İnegöl Belediyespor'u 3-0 yendi. Gökhan Gökgöz,Nuri Şahin,İnegöl Belediyespor
18 Kasım 2018 Pazar 16:09



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