Voleybol: Efeler Ligi

Salon: Hidayet Türkoğlu
Hakemler: Nurper Özbar, Mehmet Gül İstanbul Büyükşehir Belediyespor
: Burak Güngör, Özkan Hayırlı, Metin Toy, Gökhan Gökgöz
, İbrahim Emet
, Murat Yenipazar
(Nuri Şahin
) İnegöl Belediyespor
: Cüneyt Dağcı, Hüseyin Koç
, Marshall
, Cansın Hacıbekiroğlu, Van
Walle, Cacic (Berkay
Bayraktar, Burak Hazırol, Berkan Bozan, Cansın Çınar
, Efe Er, Berkant Hızarcı, Kemal Elgaz)
Setler: 25-22, 25-15, 25-22
Süre: 83 dakika (31, 23, 29)
Voleybolda Efeler Ligi'nin 6. hafta karşılaşmasında İstanbul Büyükşehir Belediyespor
, sahasında İnegöl Belediyespor'u 3-0 yendi.
Gökhan Gökgöz,Nuri Şahin,İnegöl Belediyespor
18 Kasım 2018 Pazar 16:09